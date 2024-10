Milan, il nuovo ad potrebbe essere Comolli del Tolosa

Rmc Sport: ha fatto rinascere il club francese con la promozione in Ligue 1 e l’Europa League. Inoltre, Milan e Tolosa sono della RedBird di Cardinale.

Secondo quanto anticipa Tuttomercatoweb, il presidente del Tolosa, Damien Comolli, è accostato al Milan come nuovo ad, al posto di Furlani. Il club francese è stato infatti acquistato da RedBird nel 2020, quindi molto vicino alla società rossonera.

Milan interessato a Comolli come nuovo ad

Rmc Sport aggiunge:

Al Tolosa da quasi quattro stagioni, Damien Comolli potrebbe cambiare squadra quest’estate e prendere le redini di un grande club europeo. Milan e Tolosa sono legati dal loro proprietario [Cardinale]. Avendo già preso il timone di altre importanti società europee (Tottenham, Liverpool) con successo, Comolli gode di una grande reputazione nel Vecchio Continente. Ha fatto crescere il Tolosa, ha vinto la Coppa di Francia lo scorso anno, qualificandosi in Europa League.

Come riporta il Corriere della Sera, citando proprio il Financial Times:

“Ibra lavorerà a stretto contatto con Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portafoglio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento, oltre a lavorare con il Milan. E c’è la prima dichiarazione dello svedese nel nuovo ruolo: «RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento». «Ciò che rende Ibra un assoluto vincente non è solo il talento fisico, ma un alto intelletto e un grande spirito imprenditoriale», il primo commento di Gerry Cardinale”.

