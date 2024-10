Martinez in Francia è odiato come Maradona in Inghilterra: “personaggi da pantomima”

Daily Mail: “El Dibu non è bravo come Maradona, ma l’Arsenal è stato stupido a cederlo per soli 16 milioni all’Aston Villa”.

Emiliano “Dibu” Martinez, portiere argentino dell’Aston Villa, nella serata di ieri è stato protagonista dei calci di rigore contro il Lille. Al Daily Mail hanno paragonato l’odio dei francesi verso di lui come quello degli inglesi per Maradona.

Martinez in Francia odiato come Maradona in Inghilterra

Era dai tempi di Diego Maradona che l’Argentina non avesse un personaggio da pantomima che eguagliasse Emiliano Martinez. Il portiere dell’Aston Villa viene odiato in Francia più o meno allo stesso modo in cui Maradona lo è in Inghilterra, dopo il suo gol di mano ai Mondiali 1986. El Dibu non è bravo come Maradona, ma l’Arsenal è stato stupido a cederlo per soli 16 milioni all’Ason Villa.

In Francia era già nemico pubblico numero uno per le sue buffonate nella finale della Coppa del Mondo 2022. Ha cercato di innervosire i giocatori francesi durante i rigori; ha poi aggravato la situazione con le sue esultanze oscene. A Lille, ogni volta che riceveva palla, i tifosi francesi fischiavano. Più della sua tecnica nei rigori, Martinez ama il duello, la possibilità di turbare un avversario o far infuriare gruppi di tifosi avversari. Nonostante un inizio turbolento all’Aston Villa, ora, a meno che non riceva un’offerta enorme, il club non commetterà l’errore dell’Arsenal di lasciarlo andare.

Il portiere argentino ha salvato l’Aston Villa ai rigori

L’Aston Villa tiene alto il baluardo dell’Inghilterra in Europa. Grazie al Dibu Martinez, al secolo Emiliani, la squadra di Unai Emery è in semifinale di Conference League. Il Telegraph scrive: “In qualunque occasione, per quanto ostile sia l’ambiente, Emiliano Martinez è il re indiscusso dei calci di rigore. Martinez semplicemente prospera in queste situazioni di pressione. Sedici mesi dopo aver giocato un ruolo chiave nell’aiutare l’Argentina a battere la Francia nella finale dei Mondiali, è tornato ad essere il nemico pubblico n. 1 della Francia“.

