Dibu Martínez è il portiere migliore del mondo, ma la papera contro il Nottingham Forest è virale

Emiliano Martínez sorprende sempre, nella stessa settimana in cui riceve il premio Yashin, è anche protagonista di una papera da manuale

Dovrebbe essere il miglior portiere del mondo. Sicuramente è quello meno prevedibile. Personaggio istrionico (ricordate sicuramente gli sfottò che lasciavano poco all’immaginazione), demoniaco, fuori di sé a Qatar 2022. E decisivo. Tutto sarebbe potuto cambiare al minuto 121 di Argentina-Francia. Ricordiamo bene la parata da hockey su Kolo Muani che si era presentato davanti alla sua porta sul risultato di 2-2. Le sue splendide gesta hanno consentito a Messi, tra le altre, di fare l’accoppiata Mondiale-ottavo Pallone d’Oro. Il Dibu Martínez lunedì ha vinto il premio Yashin, quello che corrisponde al Pallone d’Oro per i portieri.

Argentina e Aston Villa. La costruzione di un eroe, come ha raccontato (mai banalmente) a France Football:

«Ho parlato con Mikel Arteta, il mio allenatore dell’Arsenal, e gli ho detto che il mio sogno era giocare in Nazionale e che per questo dovevo andarmene. Non era felice, ma ha capito, mi ha detto che mi avrebbe dato una buonuscita e che l’Aston Villa avrebbe scommesso su di me. Grazie a questo club ho potuto raggiungere il mio obiettivo e quest’anno giochiamo una coppa europea per la prima volta dopo 13 anni. Io come un razzo? Sì, un razzo con serbatoio pieno di nitroglicerina e turbine a tutto volume! (ride ndr). In realtà si tratta del risultato di un processo durato diversi anni. Ho lavorato così duramente per arrivarci che quando ho iniziato la selezione non ho sentito alcuna pressione. È stato un orgoglio immenso essere lì e volevo approfittarne. Ogni volta che devo giocare con l’Argentina sono come un bambino con il suo nuovo giocattolo».

La prestazione odierna di Emiliano Martínez in Nottingham Forest-Aston Villa però è stata antieroica. Come spiega il Mundo Deportivo:

«è stato protagonista di un pomeriggio storto nella partita di Premier giocata con la sua squadra contro il Nottingham Forest al City Ground. Dibu Martínez non è riuscito a opporsi nel primo gol del Nottingham Forest, a opera di Ola Aina, in cui il portiere argentino dell’Aston Villa di Unai Emery avrebbe potuto fare di più (al 5′). Harry Toffolo è stato l’assistente sia in questo goal che nel secondo, quello del grande fallimento del portiere campione del mondo. Ma il grande errore, del recentemente proclamato miglior portiere del mondo, è stato commesso nel secondo gol del Nottingham Forest, quando, nonostante abbia respinto un tiro di Orel Mangala da fuori area, Emiliano Martínez non è riuscito a controllare la palla, che è scivolata nella sua porta».

Qualsiasi cosa faccia o dica Emiliano Martínez è un manifesto programmatico contro la noia nel calcio. E viva i pazzi, diremmo. Per fare la storia c’è sempre tempo.

