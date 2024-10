L’imbroglio della mezza maratona di Pechino, così palese che pure il giornale di Stato lo denuncia (VIDEO)

Mazza maratona, gara di imbrogli. Persino macroscopici, a volte imbarazzanti. In Cina sta diventando un problema, racconta il Telegraph: “La corsa su lunghe distanze è sempre più popolare in Cina, ma le gare hanno una storia movimentata di imbrogli e scarsa organizzazione. Nella mezza maratona di Shenzhen del 2018, 258 partecipanti sono stati sorpresi a imbrogliare. La maggior parte aveva preso scorciatoie mentre alcuni indossavano pettorali finti e altri erano impostori”.

E poi ieri nella mezza di Pechino è successo questo:

OK lads, what’s going on here? Three Kenyan athletes who were in the lead letting Chinese runner He Jie win the race during the Beijing Half Marathon on Apr 14, 2024 pic.twitter.com/yhmEjYtIFm

— 𝔏𝔯𝔯𝔯 (@coldplague) April 15, 2024