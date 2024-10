Liberty Media annuncia l’acquisizione della MotoGp per 4 miliardi di euro

Il comunicato della Moto Gp: “Liberty Media acquisirà circa l’86% di Dorna, mentre il management di Dorna manterrà circa il 14%”

La MotoGp passa sotto il controllo di Liberty Media, già proprietaria della Formula 1. Lo scrive Sky Sport:

“Era nell’aria da giorni, ora è anche ufficiale: Liberty Media, società proprietaria della F1, ha trovato l’accordo per l’acquisizione della MotoGP per 4,2 miliardi di euro. Il Motomondiale cambia dunque padrone, con Dorna che vende circa l’86% delle sue quote alla società di John Malone. Carmelo Ezpeleta viene confermato nel ruolo di ceo“.

“Liberty Media Corporation ha annunciato un accordo per l’acquisizione della MotoGp. La MotoGp è l’apice delle due ruote, con 22 dei piloti più veloci che gareggiano su prototipi di moto appositamente costruiti su alcuni dei circuiti più grandi del mondo, raggiungendo velocità massime superiori a 360 chilometri all’ora/223 miglia all’ora. Dalla prima stagione nel 1949 che organizzò sei round in tutta Europa, lo sport è cresciuto fino a comprendere più di 20 Gran Premi nei cinque continenti, con la trasmissione televisiva che ha raggiunto centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Questo nuovo accordo vedrà Dorna Sports SL, titolare esclusivo dei diritti commerciali e televisivi della MotoGp, rimanere una società gestita in modo indipendente attribuita alle azioni di monitoraggio della Formula Uno di Liberty Media Group. Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato dal 1994, manterrà il suo incarico e continuerà a gestire l’azienda con il suo management team. L’azienda rimarrà con sede a Madrid. […]

Liberty Media acquisirà circa l’86% di Dorna, mentre il management di Dorna manterrà circa il 14% del proprio capitale nel business. La transazione riflette un valore aziendale per Dorna/MotoGp di 4,2 miliardi di euro e un valore patrimoniale di 3,5 miliardi di euro, con il saldo del debito esistente di MotoGp che dovrebbe rimanere in vigore dopo la chiusura. […]”.

Formula 1 vicina all’acquisto della MotoGp, Liberty Media offre 4 miliardi per Dorna (Financial Times)

La Formula 1 è vicina all’acquisto della MotoGp. Liberty Media avrebbe messo sul piatto oltre 4 miliardi.

Lo riporta il “Financial Times”:

“Liberty Media, proprietaria della Formula 1, è in trattativa esclusiva per acquistare la società proprietaria della MotoGP per oltre 4 miliardi di euro, in un accordo che unirebbe le serie di corse automobilistiche e motociclistiche d’élite, secondo fonti vicine a quel mondo. Liberty, presieduta dal miliardario delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento John Malone, è pronta ad accettare l’acquisizione di Dorna Sports dopo aver respinto un’offerta rivale di Tko, il gruppo sportivo e di intrattenimento gestito dal potente broker di Hollywood Ari Emanuel”.

ilnapolista © riproduzione riservata