I sardi vincono nel finale e in rimonta. I bergamaschi (una partita in meno) hanno due punti di vantaggio sul Napoli che è a mano sette dalla Roma

L’Atalanta perde a Cagliari, ottima notizia in chiave Champions.

La squadra di Gasperini perde 2-1 in rimonta a Cagliari, ancora una volta gli uomini di Ranieri hanno vinto in extremis con un colpo di testa di viola. Crediamo che il Cagliari sia la squadra che ha fatto più punti nei finali di partita. L’Atalanta – che era andata in vantaggio con Scamacca – ha perso un’ottima occasione in chiave Champions. È vero che ha una partita da recuperare contro la Fiorentina ma adesso ha solo due punti di vantaggio sul Napoli. Gli uomini di Calzona sono a sette punti dal quinto posto che oggi è occupato dalla Roma di De Rossi, I giallorossi devono venire a Napoli. Mancano ancora sette partite e i giochi – che sembravano chiusi – sono ancora parzialmente aperti.

Per il Cagliari vittoria preziosissima in chiave salvezza. Oggi in Serie B andrebbero Salernitana (15), Sassuolo (25) e Frosinone (26). Il Cagliari è salito a 30.

