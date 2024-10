La Juve pareggia a Cagliari, ma è virale il video della simulazione di Chiesa

La Juve accorcia le distanze con un gol nato da una punizione concessa per fallo di Nandez su Chiesa. Il difensore del Cagliari: «Non c’è stato mai contatto o fallo, non ho problemi a dirlo se lo faccio»

Juve e Cagliari hanno pareggiato per 2-2 in una partita che è stata funestata dalle polemiche per arbitraggio. Soprattuto il Cagliari è furioso per il calcio di punizione che permette a Dusan Vlahovic di riportare in partita la Juve per 2-1.

Nahitan Nandez è andato in scivolata su Federico Chiesa e ha assicurato di non toccare il giocatore della Juventus.

Le riprese lasciano intendere che, se c’è stato un contatto, si è trattato al massimo di un graffio e certamente non abbastanza da far sorvolare Chiesa come ha fatto. Nandez a Sky Sport Italia ha detto

«Non è mai stato un fallo. Te lo assicuro, non ho preso contatti. Il guaio è che queste punizioni non ci vengono mai assegnate. C’è stato molto peggio oggi, due o tre falli netti su Zito Luvumbo che non sono stati commessi. Noi lottiamo per restare in Serie A, episodi come questi cambiano il gioco. Se l’arbitro pensa che sia stato un fallo, posso tranquillamente dire che non lo era»

E lo ha sottolineato ancora a Dazn

«Purtroppo è stato un episodio chiave per il risultato finale. Non c’è stato mai contatto o fallo, non ho problemi a dirlo se lo faccio. Purtroppo ha fischiato fallo ed è finito con un gol, è il calcio. Mi dispiace per questo perché ci tengo molto. Poi un episodio così non ho parole per descriverlo. Non c’è stato contatto, poi Chiesa ha urlato come se lo avessi preso sul ginocchio e l’arbitro ha capito che era fallo e lo ha fischiato»

L’incredibile masterclass di simulazione di Chiesa che porta alla punizione del gol di Vlahovic… e c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di parlare di Barella!!! 🤡 #Chiesa #CagliariJuve #simulatore pic.twitter.com/zsCiSkkM6m — VampetaRevenge (@francescolosur3) April 19, 2024



Anche il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri a Sky ha commentato l’accaduto con toni sempre molto leggeri

«Con la Juventus finché non fischia l’arbitro c’è sempre da stare sul chi vive. Peccato perché i due gol erano evitabilissimi. Il primo su una punizione che vorrei vederla e se la commentate voi. Perchè i ragazzi mi hanno detto che non l’hanno toccato. Poi l’autogol è stato un peccato. Noi abbiamo fatto una buona partita e più di quello che abbiamo dato non potevamo onestamente. Se prima di questo trittico ci avessero detto che avremmo fatto 5 punti non ci avrei creduto. Complimenti ai miei giocatori. Non è ancora finita e dobbiamo essere più concentrati perché piccole cose non vanno bene»

