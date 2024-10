Kvaratskhelia la spunta su Meret: il georgiano è l’Mvp Napolista di marzo

Ottiene il 42% di voti contro il 37% del portiere tramite il sondaggio su Instagram. A competere, anche Lobotka (17%) e Raspadori (4%).

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto dai lettori del Napolista come miglior giocatore del mese di marzo. Ha ottenuto il 42% dei voti, superando di pochissimo Alex Meret (37%). Gli altri due calciatori a competere erano Stanislav Lobotka (17%) e Giacomo Raspadori (4%). Per votare ogni mese l’Mvp del Napoli basterà andare sul profilo Instagram e, nella sezione storie, verrà pubblicato il sondaggio con i quattro calciatori che hanno ottenuto la media valutazione più alta.

Kvaratskhelia ha giocato quattro partite su cinque nel mese di marzo, totalizzando due gol. Tramite le pagelle del Napolista ha ottenuto una media voto di 6,6. Le sue migliori prestazioni sono state contro Juventus e Torino, in cui ha contribuito fortemente per evitare la sconfitta. Ha saltato l’ultimo match del mese contro l’Atalanta per un infortunio all’adduttore rimediato con la Georgia, ma i suoi compagni e i tifosi sperano di riaverlo già domenica contro il Monza in campo.

Kvaratskhelia, le pagelle del Napolista

Napoli-Juventus 2-1: Il suo movimentismo fa diventare gialla la Juve e già questo è positivo. Indi segna al volo dopo una ribattuta bianconera. Esulta e agita il dito indice destro verso il basso. Per la serie: “Io resto qua”. O forse: “Io sto qui”. Le sfumature sono decisive – 7,5. Picchiato a lungo anche più di Osimhen, non si dispera né si lamenta ma ne fa ammonire due o tre e trova anche il modo per vendicarsi con una girata al volo meravigliosa. Splendido – 9

Napoli-Torino 1-1: Il Che ha giocato – e non è la prima volta – una partita tutta sua. E’ stato infrenabile il Che Kvara, di testa, di destro, di sinistro. Sei, diconsi sei, opportunità perigliose, incluso il gol. Più che Napoli-Torino è stata Georgia -Torino – 8. E’ ovunque, ispiratissimo. Tira in porta come se sgranocchiasse noccioline (Milinkovic-Savic ha fatto un partitone), non molla mai. Unico tra i suoi compagni – 9

