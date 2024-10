Il tecnico del Monterrey contro Messi: «Mi ha minacciato, sembrava un nano posseduto»

Nico Sanchez aveva commentato le urla di Messi agli arbitri: «Se lo facessimo noi, ci manderebbero all’inferno». Di lì le cose sono precipitate. Il tecnico si è poi scusato sui social.

Il tecnico del Monterrey, Nico Sanchez, si è “divertito” a provocare negli ultimi giorni Leo Messi per la partita contro l’Inter Miami di giovedì scorso; ha dichiarato, infatti, che gli arbitri avrebbero sicuramente favorito il campione del mondo argentino.

Sanchez: «Messi mi ha minacciato, sembrava un nano posseduto»

Fox Sports Mexico ha diffuso un audio di Sanchez negli spogliatoi dopo il confronto acceso con Messi:

«All’ingresso dello spogliatoio vedo Messi a tre metri da me… mi avvicino per chiedergli una foto, ma noto che è abbastanza arrabbiato. Proprio in quel momento passano gli arbitri, il calciatore li assale e li sgrida. E accanto a lui c’era Tata Martino [tecnico dell’Inter Miami]. Se lo facessimo noi, ci manderebbero all’inferno, ho detto. Così, Tata Martino si è voltato e ha iniziato a urlarmi contro. Messi voleva uccidermi. Il nano era posseduto, aveva la faccia di un diavolo. Mi ha minacciato con un pugno in faccia dicendomi: “chi ti credi di essere?”. Ma poiché non l’ho guardato negli occhi e non ho mai risposto, le cose sono peggiorate».

L’allenatore del Monterrey si è successivamente scusato in un video su X:

«Mi sono rivolto a Martino in modo irrispettoso e mi scuso con lui. Spero che possa capirmi, sono argentino anch’io».

