Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. La scorsa estate ne offrì 150 (Corsport)

De Laurentiis ne vuole 130, quelli previsti dalla clausola. Per ora siamo lontanissimi. In un anno il Psg ha abbassato l’offerta di 60 milioni

Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. La scorsa estate ne offrì 150. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen. Però a piccoli passi, considerando le proporzioni, le intenzioni iniziali e il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni dell’escape: il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni meno dell’opzione da accendere per liberare Victor, davanti al suo consenso, senza possibilità di opposizione del Napoli.

De Laurentiis, per il suo centravanti, non è intenzionato a fare sconti. O comunque non chissà quali e quanti: se Osi non andrà via per l’importo della clausola, la sua dovrà essere una cessione record. E ciò significa che 90 milioni non basteranno: si vedrà, si tratterà, la storia è soltanto al prologo e il grande giro dei centravanti d’Europa non è ancora partito.

Toccò sempre al Psg fare la mossa più concreta nell’estate 2023: offrì 150 milioni, ma De Laurentiis rifiutò. Era il periodo del duecentino. Osimhen, tra l’altro, è molto legato a Parigi, alla città: ci va spesso, ha amici, affetti e non solo.

Da Parigi: non c’è alcun accordo tra Osimhen, Psg e Napoli (Rmc)

Il Psg è interessato a Victor Osimhen per il post-Mbappé, ma sembra non essere il piano A del club francese. Dalla Francia (Rmc Sport) ci tengono a far sapere che non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli per l’attaccante nigeriano. Victor ha appena rinnovato il suo contratto con il club azzurro fino al 2026, con una clausola rescissoria di circa 120 milioni.

Ecco cosa scrive Rmc Sport:

Mentre il nome di Victor Osimhen spunta in vari rumors che lo accreditano al PSG, nessun accordo è stato raggiunto tra il Napoli e il club parigino per l’attaccante nigeriano. Per il momento, il Psg sta lavorando dietro le quinte su altri nomi. Osimhen al Psg? Siamo lontani dalla conclusione. E per ora, non è all’ordine del giorno tra l’altro. Mentre la stampa italiana ha rilanciato la telenovela svelando i contorni del contratto che attenderebbe l’attaccante nigeriano a Parigi, non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli. Né tra il giocatore e il club parigino.

Al momento, il Paris sta guardando altrove: la posizione del centravanti non è una priorità per la prossima finestra di mercato e il Psg punta principalmente su un rinforzo sul lato sinistro. Al club, alcuni, non Luis Campos, stanno facendo una campagna in favore di Luis Diaz, come rivelato da Rmc Sport lo scorso marzo. L’attaccante colombiano del Liverpool piace ma non all’unanimità. Quindi anche in questo caso nulla è stato concluso.

Per il ruolo di centravanti, non è previsto l’addio di uno tra Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani. Ma se decidessero di cambiare idea, Osimhen sarà uno dei principali nomi su cui discutere.

