Il Napoli va in ritiro a Caserta, in città alberghi non ce ne sono (Corsport)

Il Napoli va in ritiro sull’Autostrada, a Caserta. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

La vigilia di Napoli-Roma comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell’hotel che si staglia all’orizzonte sull’Autostrada del Sole, rintracciato nel bel mezzo di un pienone pazzesco in città e zone limitrofe, per la contemporaneità del lungo ponte che da oggi porterà direttamente al primo maggio. Napoli stracolma, turisti a gogò, aria di festa ovunque a dispetto del clima non esattamente primaverile, ma non certo paragonabile a quella di un anno fa. Soprattutto al centro sportivo di Castel Volturno, ieri avvolto in un mantello di vento gelido. In ogni senso.

Se non sarà registrata un’inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato.

Rispetto all’Empoli, qualcosa cambierà di certo. Soprattuto in difesa: oltre al terzino uruguaiano, infatti, torneranno a disposizione dopo il turno di squalifica anche Rrahmani e Mario Rui. Entrambi seriamente candidati a cominciare dal primo minuto. Calzona, comunque, ha dubbi in tutti i reparti. E una sola certezza: non esistono intoccabili, big compresi.

Il 4 maggio uscirà al cinema “Sarò con te“, il film dello scudetto. Il 3 maggio ci sarà l’anteprima in alcune sale, e in una di queste dovrebbero esserci tra gli ospiti le stelle dello scudetto. Molto probabilmente o al Metropolitan o al The Space.

Napoli, il 3 maggio l’anteprima del film scudetto

“Sarò con te”, il film sul terzo scudetto del Napoli, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3 maggio dalle ore 23. Si partirà, dunque, con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4 maggio, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine. Grande attesa per la pellicola che racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e gli istanti successivi al grande trionfo con immagini e dichiarazioni inedite di chi l’ha costruito e di chi l’ha vissuto. Tantissimi i cinema che tra Napoli e provincia hanno già aderito all’anteprima notturna con decine e decine di biglietti prenotati online. In una delle sale napoletane, dovrebbero essere presenti per la prima proiezione anche i protagonisti dello scudetto. La gara con l‘Udinese, prevista proprio per quel weekend, è stata fissata dalla Lega per lunedì 6 maggio alle 20.45.

