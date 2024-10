Il discorso di Guardiola ai suoi: «Le italiane non sono più difensiviste, guardate il Napoli»

Nella serie tv Tog ether: Tre b le Winners , che racconta la stagione record 2022-23 per il Manchester City, durante la quale il club conquistò un Triplete senza precedenti, c’è un discorso diche fece alla squadra prima di scendere in campo per la finale di Champions League contro l’

«L’Inter porta undici giocatori qui. Undici giocatori tutti qui. Una squadra italiana in finale. Sapete cosa significa una squadra italiana in finale? C’è la convinzione da parte della gente che le squadre italiane facciano un gioco difensivo, ma non è il caso dell’Inter. Oggi in Italia non è più così: il Napoli non gioca più così e ha appena vinto il campionato con un altro tipo di calcio. Oppure il Milan, per esempio».

Guardiola in una riunione sul campo di allenamento prima di partire per Istanbul ha richiamato la squadra e ha fatto capire cosa vuol dire il peso disputare una finale di Champions League a livello di pressioni:

«Ragazzi, voglio essere chiaro. Stiamo per giocare una finale e affrontare una finale è pesante. Secondo voi, vi permetteranno di riflettere? Amici miei, vivrete novanta minuti folli. Dovrete vivere le difficoltà, vivere nelle difficoltà. Sarà pesante. E sapete che ho ragione. Capita una volta nella vita, è una situazione che non rivivremo mai più. So che avete sognato questo momento, che siete forti come gruppo, ma dovete trovarvi in determinate situazioni durante la partita. Voglio vedere una squadra che affronta i problemi. So che volete vincere ma dovete dimostrarlo».