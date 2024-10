Il Bayern Leverkusen vuole la 42esima partita senza sconfitte, ma il suo non è un caso così raro

The Athletic: riuscirono a non perdere mai in campionato il Preston nel 1888-89 e l’Arsenal nel 2003-04. Ma il Leverkusen risulterebbe il primo club di Bundesliga.

Il Bayern Leverkusen allenato da Xabi Alonso, non ha mai perso quest’anno in tutte le competizioni. Stasera affronterà il West Ham in Europa League e potrebbe portarsi alla 42esima partita consecutiva senza sconfitte.

Il Bayern Leverkusen può centrare un record contro il West Ham

The Athletic scrive:

Vincere la Bundesliga in questa stagione, dopo un decennio di dominio del Bayern Monaco, sarebbe abbastanza notevole per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Come il fatto che potrebbero fare il triplete con campionato, coppa nazionale e Europa League. Ancora più notevole è che la squadra è imbattuta in tutte le competizioni: 41 partite, 36 vittorie, 5 pareggi; mancano almeno nove match. Forse una stagione così sorprendente non ha bisogno di essere confrontata o discussa. Se il Leverkusen dovesse evitare la sconfitta all’andata contro il West Ham, il numero di partite salirebbe a 42 e sarebbe record assoluto.

E nel resto d’Europa?

Dopo la squadra tedesca, l’imbattibilità più lunga in tutte le competizioni in questa stagione è 32, raggiunta dalla squadra nordirlandese Larne. Il Manchester City si è fermato dopo 26 match. In Spagna, il Real Madrid ha raggiunto 21 partite senza perdere tra settembre e gennaio. In Italia, la Juventus ha goduto di una serie senza macchie di 19 partite. Nel frattempo, il Psg francese ha avuto una striscia di imbattibilità di 27 partite, fermata dal Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ogni campionato europeo ha almeno una squadra che ha almeno 10 partite consecutive di imbattibilità. Il Psv, come il City, si è fermato a 26.

Nella storia, solo due squadre inglesi sono riuscite a non perdere per un’intera stagione in campionato: il Preston nel 1888-89 e l’Arsenal nel 2003-04, ma entrambe hanno subito sconfitte in alcuni match di coppa. L’impresa del Leverkusen non è quindi così rara, ma se evitassero la sconfitta nelle restanti sei partite di campionato, sarebbe il primo a riuscirci in Bundesliga.

