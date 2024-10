Germania, ritirata la maglia numero 44: “Ricorda le SS” (Bild)

Le maglie ideate da Dfb e 11Teamsports e realizzate da Adidas. La Federcalcio: “Il solo sospetto sulla possibilità che ci sia un collegamento è sufficiente per cambiare”

Secondo quanto riporta la Bild, il numero 4 e 44 della maglia della nazionale verrà ritirata dal commercio. Infatti i numeri in questioni ricordano il simbolo delle SS, la tristemente nota organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler. In Germania, il primo a sollevare le perplessità sul font dei numeri è stato lo storico Michael König, “che disse che il design della divisa era «molto discutibile»“.

Le nuove maglie della Nazionale

La Bild ha chiesto allora informazioni alla Dfb, la Federcalcio tedesca:

“La Dfb sta discutendo con ’11Teamsports’ per sviluppare un design alternativo per la tipografia del numero quattro e poi per adattarlo ufficialmente in coordinamento con la Uefa“. A sviluppare le maglie sono le stesse federazioni in collaborazione con alcune aziende. Poi lo sponsor tecnico (Adidas, Nike, etc) le produce.

Ovviamente in Germania ci si chiede come questa somiglianza non sia stata notata prima:

“La Dfb controlla i numeri 0 – 9 e poi sottopone i numeri 1 – 26 alla Uefa per la revisione. Entrambi i test hanno dato esito positivo. Nessuna delle parti coinvolte ha notato alcuna vicinanza al simbolismo del nazionalsocialismo nel processo di sviluppo del design della maglia. La sola discussione pubblica sulla possibilità che possa esserci una prossimità visiva è sufficiente per avviare un processo di cambiamento”.

La precisazione di Adidas sulle maglie della Germania

Anche Adidas è intervenuta sulla questione. A parlare il portavoce dell’azienda tedesca Oliver Brüggen:

«La Dfb e il suo partner 11Teamsports sono responsabili della progettazione dei nomi e dei numeri».

Adidas ha voluto precisare in maniera chiara e nette che l’azienda “prende chiaramente le distanze da qualsiasi idea di destra“.

Non sarà quindi più possibile ordinare le maglie con il numero 44 e il font cambierà. Chi le ha ordinate prima della polemica, non le riceverà perché la Dfb ha bloccato le consegne.

