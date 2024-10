È preoccupante anche la solitudine di De Laurentiis, da soli è difficile uscire dalle crisi

Speriamo che abbia già venduto Osimhen. È meglio separarsi da Meret: fa bene a lui, fa bene a noi

Cesare – Caro Guido, il Napoli esce ancora una volta sotto i fischi del Maradona dopo un pareggio con il Frosinone. E quindi subito sono stati serviti gli iperottimisti che ricominciavano a parlare di Champions auspicando per l’ennesima volta un filotto di vittorie. Ma il Napoli quest’anno filotti non ne fa e non è riuscito a vincere mai più di due partite di seguito.

Guido – Calzona è riuscito a ridare un gioco offensivo al Napoli ma purtroppo paga gli errori in fase di realizzazione con 5-6 gol divorati. La difesa del Frosinone infatti ha offerto larghi spazi e spiega la posizione dei ciociari in classifica in lotta per la retrocessione. Guida il festival dei mangia-gol Osimhen che si divorato tre gol solo davanti al portiere.

Cesare – Certo questi errori non servono, ancora una volta, a convincere chi dovrebbe sborsare 130 milioni per prenderlo. Nella speranza che li abbiano già sborsati, ma ne dubito. E poi il solito scarso filtro del centrocampo in fase di non possesso e gli erroracci della difesa. La difficoltà ad arginare gli avversari sulle fasce e l’imbarazzo dei centrali difensivi lenti e facilmente anticipabili.

Guido – E che dire poi dell’errore di Meret, vittima sì della costruzione dal basso, ma vittima soprattutto di se stesso. Autore ogni tanto di grandi interventi, ma sempre in difficoltà sulle palle alte, inchiodato sulla linea di porta e con l’errore decisivo in agguato.

Cesare – Dovendo ricostruire la squadra direi di ricominciare dal portiere senza rancori. Per come è andata penso che lui e il Napoli è meglio che prendano direzioni opposte anche per la tranquillità del giocatore. E immagino i pianti dei suoi sostenitori, gli ultimi giapponesi nella giungla, che spesso vanno contro l’evidenza.

Guido – Adesso, rimanendo con i piedi per terra, il Napoli deve continuare a giocare, a lottare per la dignità, per la maglia, per i suoi tifosi e per un posto in Europa League che è ancora possibile. Tutto questo nella speranza che il presidente abbia già chiaro chi sarà il nuovo allenatore della prossima stagione e il progetto di rifondazione di cui ha bisogna la squadra. A me dispiace molto per Calzona che è riuscito, molto più di Mazzarri a far giocare l’attacco. Ma purtroppo sulla fase difensiva, di cui si dice sia uno specialista, non ha cavato un ragno dal buco.

Cesare – Certamente la società sembra in grande crisi. E non sarà la scelta di un giovane come Manna di belle speranze a restituire al Napoli la dimensione da squadra al diciassettesimo posto nel ranking europeo. Sento che tiene sott’occhio Matias Soulè come suo fiore all’occhiello. Spero che sia una boutade. Al fianco di Manna occorre un tecnico di provata esperienza e grande personalità. Ciò se il Napoli non vuole entrare in un lungo tunnel.

Guido – I nomi che girano o sono irraggiungibili – vedi Conte – o non danno garanzie di risultati. Eppure è urgente scegliere per non affidarsi nella scelta dei calciatori della rifondazione agli stessi geniacci che hanno portato da queste parti Natan, Dendoncker, Cajuste, Mazzocchi, Traorè. E per Lindstrom taccio per carità di popolo. Errare humanum est perseverare diabolicum. La mia preoccupazione è la solitudine del presidente. E da soli è difficile uscire dalle crisi. È anche vero che l’uomo ha grandi capacità e fino ad oggi, tranne quest’anno, è sempre riuscito a risorgere dalle ceneri.

Cesare – E sui nomi imbarazzanti che hai fatto anche qui ci sono i soliti giapponesi che sostengono che siano dei grandi calciatori. Mah. E speriamo come dici che il presidente dia una svolta dimostrando che questa sia stata solo una annata storta, da sotto tutti i punti di vista, e non l’inizio di una parabola discendente.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: scarso; Guido: scarso

Di Lorenzo – Cesare: modesto; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: scarso; Guido: scarso

Ostigard – Cesare: scarso ; Guido: scarso

Mario Rui – Cesare: scarso; Guido: scarso

Anguissa – Cesare: modesto; Guido: scarso

Lobotka – Cesare: modesto; Guido: scarso

Zielinski – Cesare: modesto; Guido: scarso

Politano – Cesare: buono; Guido: ottimo

Osimhen – Cesare: scarso; Guido: scarso

Kvara – Cesare: poco incisivo; Guido: buono

Raspadori – Cesare: non pervenuto; Guido: scarso

Cajuste – Cesare: non pervenuto; Guido: scarso

Simeone – Cesare: non pervenuto; Guido: scarso

Calzona – Cesare: modesto; Guido: scarso

