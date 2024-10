Dortmund, Sabitzer segna il rigore prima che l’arbitro fischi e il Var glielo toglie (Sueddeutsche)

È successo in Borussia Mönchengladbach-Dortmund. “Sabitzer ha trasformato il rigore ma l’arbitro era in contatto radio con il Var e non aveva ancora fischiato”

Il Borussia Dortmund ha vinto a Gladbach con non poche difficoltà, dovute più alla direzione arbitrale che alla difficoltà per gli avversari. Infatti l’arbitro nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 1-2, ha concesso un secondo rigore alla squadra di Terzic. Sul dischetto si presenta Sabitzer che calcia in rete il pallone. Tutto si svolge secondo consuetudine. Tranne che per il Var che richiama l’arbitro e annulla rigore e gol. Il commento della Sueddeutsche.

Sabitzer batte il rigore, ma l’arbitro non aveva ancora fischiato

Scrive la Sueddeutsche:

“Una sanzione davvero bizzarra. Il portiere del Gladbach, Jonas Omlin, aveva commesso fallo in area di rigore e l’arbitro Florian Badstübner, sul punteggio di 2-1 per il Bvb – ha concesso un rigore per il Dortmund. Marcel Sabitzer ha trasformato il rigore. Tuttavia non si è nemmeno accorto che l’arbitro era ormai in contatto radio con la squadra Var di Colonia – e non aveva ancora approvato il tiro. Dopo tre minuti e mezzo Badstübner, dopo la propria valutazione sul monitor, è giunto alla conclusione che Omlin non aveva commesso fallo. Nessun rigore quindi, anche se Sabitzer aveva già tirato“.

Le polemiche per il rigore negato al Dortmund

Ci sono dei dubbi circa la regolarità di quanto avvenuto in Bundesliga, perché “probabilmente la decisione di Badstübner non era un chiaro ed evidente errore“. Ecco perché forse il Var non doveva intervenire. «Abbiamo riso insieme dopo», ha commentato Sabitzer, a cui è stato impedito di segnare, «perché probabilmente non si è mai verificata una situazione simile prima. Ho sentito un fischio. Ma a quanto pare l’arbitro non ha fischiato».

