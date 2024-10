Leverkusen, festa scudetto rinviata a domani. Il Bayern batte il Colonia 2-0

Il Bayern con i gol di Guerreiro e Muller rinvia di un giorno la festa scudetto del Leverkusen. Coman infortunato, salterà la Champions

Il Bayer Leverkusen deve vincere domani per avere diventare campione della Bundesliga. La vittoria del Bayern Monaco sul Colonia per 2-0 ha rinviato di un giorno la festa. Domani la squadra di Xabi Alonso giocherà in casa contro il Werder Brema (dodicesimo in classifica).

Senza Tuchel in panchina, squalificato a per somma di ammonizioni, il Bayern vince non senza qualche brivido che, come al solito, coinvolge Upamecano. Kim è rimasto in panchina.

Il Bayern perde ancora Coman

L’analisi della Faz:

“Prima di cedere il trono di campione tedesco, il Bayern ha adempiuto ancora una volta ai suoi obblighi in campionato senza gli ordini dell’allenatore Thomas Tuchel. L’allenatore, squalificato, ha visto dalla tribuna come la sua squadra di stelle, fortemente rimaneggiata, ha vinto quattro giorni prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal“.

A segnare il primo gol l’esterno Guerreiro dopo un calcio d’angolo battuto corto. Da fuori area, il portoghese ha spedito la palla alle spalle del portiere avversario. Prima due pali colpiti dai bavaresi, uno da Kane e uno da Tel.

Prima del 2-0 il pasticcio di Upamecano che regala palla agli avversari e rischia di fare un’altra frittata. Bravo Ulreich ha murare il tiro di Waldschmidt. Nel secondo tempo anche l’infortunio di Kingsley Coman:

“La vittoria nella 100esima partita tra i due club è stata segnata dall’uscita dell’attaccante Kingsley Coman. Poco dopo l’intervallo, il francese avrebbe subito un grave infortunio alla gamba destra senza nessun contatto con avversari. È stato trasportato fuori dallo stadio con il supporto di due assistenti“.

A tempo quasi scaduto il 2-0 firmato Muller. Pasticcio della difesa del Colonia che lascia Muller presentarsi da solo davanti il portiere.

Il Bayer Leverkusen vuole la 42esima partita senza sconfitte, ma il suo non è un caso così raro

Scrive The Athletic:

Vincere la Bundesliga in questa stagione, dopo un decennio di dominio del Bayern Monaco, sarebbe abbastanza notevole per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Come il fatto che potrebbero fare il triplete con campionato, coppa nazionale e Europa League. Ancora più notevole è che la squadra è imbattuta in tutte le competizioni: 41 partite, 36 vittorie, 5 pareggi; mancano almeno nove match. Forse una stagione così sorprendente non ha bisogno di essere confrontata o discussa. Se il Leverkusen dovesse evitare la sconfitta all’andata contro il West Ham, il numero di partite salirebbe a 42 e sarebbe record assoluto.

Dopo la squadra tedesca, l’imbattibilità più lunga in tutte le competizioni in questa stagione è 32, raggiunta dalla squadra nordirlandese Larne. Il Manchester City si è fermato dopo 26 match. In Spagna, il Real Madrid ha raggiunto 21 partite senza perdere tra settembre e gennaio. In Italia, la Juventus ha goduto di una serie senza macchie di 19 partite. Nel frattempo, il Psg francese ha avuto una striscia di imbattibilità di 27 partite, fermata dal Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ogni campionato europeo ha almeno una squadra che ha almeno 10 partite consecutive di imbattibilità. Il Psv, come il City, si è fermato a 26.

Nella storia, solo due squadre inglesi sono riuscite a non perdere per un’intera stagione in campionato: il Preston nel 1888-89 e l’Arsenal nel 2003-04, ma entrambe hanno subito sconfitte in alcuni match di coppa. L’impresa del Leverkusen non è quindi così rara, ma se evitassero la sconfitta nelle restanti sei partite di campionato, sarebbe il primo a riuscirci in Bundesliga.

