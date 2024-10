De Zerbi resta al Brighton, la versione di Athletic

È stato accostato alle panchine di Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona. Ora è decimo in Premier e ha ancora due anni di contratto

Accostato alle panchine di mezza Europa, il futuro di De Zerbi potrebbe essere ancora al Brighton. Lo svela “The Athletic“:

Fonti a cui è stato concesso l’anonimato per proteggere i rapporti, ritengono che l’atmosfera si sia spostata verso la permanenza dell’italiano che ha ancora due anni di contratto.

De Zerbi è stato accostato alle panchine di Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona dopo aver guidato il Brighton in Europa per la prima volta finendo al sesto posto in Premier League. Il 44enne ha mantenuto il club nella top ten per tutta la stagione, raggiungendo gli ottavi di Europa League prima di perdere complessivamente 4-1 contro la Roma.

Le trattative per il rinnovo sono state accantonate e De Zerbi è stato pubblicamente vago sul suo futuro in attesa delle discussioni con il proprietario-presidente Tony Bloom per rafforzare una squadra i cui giocatori più importanti sono stati colpiti da infortuni.

Il Brighton è sceso al decimo posto in classifica dopo due vittorie nelle ultime otto partite di campionato, ma è ancora in corsa per qualificarsi nuovamente per l’Europa: è a cinque punti dal West Ham United, settimo in classifica, e ha una partita in meno.

De Zerbi potrebbe rimanere. Le sue parole sono un indizio

«Mi concentro per tornare sul pezzo, per rendere felici i nostri tifosi per un’altra stagione. Raggiungere l’Europa e avere la possibilità di giocare in Europa League o Conference per un’altra stagione, so che l’esperienza è fondamentale nel calcio. Sto spingendo per questo. Non so se ce la faremo».

Altri indizi sulla permanenza di De Zerbi provengono dalla volontà del tecnico italiano di continuare a lavorare con Lallana e Milner.

“Lallana, 35 anni, deciderà alla fine della stagione se continuare a giocare o passare ad allenare dopo tre stagioni al Brighton e solo 12 da titolare nella stagione attuale.

Milner, che si è unito al suo ex compagno di squadra del Liverpool all’Amex Stadium la scorsa estate, è fuori da gennaio. Il 38enne si è fermato a 20 presenze a causa degli infortuni.

«Penso che Adam possa sicuramente giocare un’altra stagione. Il problema è il comportamento di Adam, perché Adam ama giocare ogni partita ed è un professionista incredibile, ma devo gestirsi in modo diverso come Milner».

«Mi piacerebbe lavorare la prossima stagione con entrambi i giocatori, perché sono fondamentali per il miglioramento del Brighton per i giovani e sono cruciali in campo».

