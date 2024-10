De Giorgi: «In questo periodo guardo con interesse il tennis e sono colpito da Sinner»

Alla Gazzetta: «Mi piace il suo rapporto simbiotico con lo staff. La cosa più complicata è rivincere, con la Federazione c’è l’idea di arrivare fino a Los Angeles 2028»

Il ct dell’Italvolley, Fefè De Giorgi, rinnova con la federazione ancora per altri due anni. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi la Federvolley e il presidente Giuseppe Manfredi hanno annunciato il rinnovo con il commissario tecnico fino al 2026.

De Giorgi: «Non credo più alla scaramanzia»

De Giorgi, il matrimonio azzurro continua. È già stato a Parigi per un sopralluogo oppure per scaramanzia aspetta a recarsi in Francia?

«Sì, sono già andato perché da allenatore non credo più a queste cose. Anche se in Polonia si interrogano se organizzare altri eventi a Katowice (lì l’Italia di De Giorgi ha vinto l’Europeo 2021 e il Mondiale 2022, ndr)».

Sul prolungamento del contratto:

«Il nostro è un percorso tecnico, fisico ma anche valoriale. Con la Federazione c’è l’idea ambiziosa di arrivare fino a Los Angeles 2028 ma credo sia corretto avere uno step intermedio per poi confrontarsi con il nuovo consiglio federale che verrà eletto dopo Parigi».

Nel 2025 ci sarà il Mondiale:

«Avrei preferito giocare il Mondiale ogni 4 anni perché questo torneo, insieme all’Olimpiade, rappresenta la massima espressione di uno sport. Purtroppo questa scelta non è dettata da motivi tecnici».

Una sfida intrigante quella con l’Italia:

«Stiamo portando avanti un percorso di eccellenza. La cosa più complicata è rivincere, ma con questi ragazzi ce la stiamo mettendo tutta perché si possa dare continuità a questo progetto».

Lei ama molto documentarsi. Da quali altri sport sta prendendo spunto?

«In questo periodo guardo con interesse il tennis e sono colpito da Sinner. Mi piace il suo rapporto simbiotico con lo staff».

Spalletti ha parlato di regole in Nazionale. Anche lei ha introdotto un codice di comportamento:

«Non usiamo il telefono nei momenti di condivisione come i pasti, le riunioni o altre situazioni dove siamo tutti presenti. Non si utilizza perché dobbiamo relazionarci con le persone vicine e non con quelle lontane».

ilnapolista © riproduzione riservata