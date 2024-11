Calzona conferma che chi nasce sergente non può fare il generale

Non è riuscito a ridare entusiasmo e a motivare la squadra, come invece ha fatto De Rossi a Roma

Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta del Napoli che ha giocato (???) la peggior partita dell’anno. Prestazione imbarazzante con difesa disastrosa e attacco inesistente senza un tiro in porta. I giocatori dell’Empoli hanno mostrato una maggiore aggressività e arrivavano sempre in anticipo sulle seconde palle. Ma la cosa sconvolgente è che mentre gli azzurri empolesi sembravano giocarsi una finale di Champions, i calciatori del Napoli sembravano giocare la partitella di allenamento del giovedì.

Guido – Nicola mi è sembrato abbia preparato inizialmente la partita sul punto debole del Napoli cioè le palle alte e infatti ha schierato come centravanti Cerri molto alto e forte di testa. La strategia pagava con cross alti al centro della difesa del Napoli con il gol iniziale dello stesso Cerri e altri pericoli. Come al solito difesa imbarazzante del Napoli con i soliti centrali inadeguati e Nathan a sinistra, pesce fuor d’acqua, che faceva quasi tenerezza.

Cesare – Poi con il vantaggio e l’uscita al 20’ di Cerri pian piano l’Empoli si abbassava togliendo profondità al Napoli. E nel primo tempo poteva anche chiudere con un vantaggio maggiore avendo avuto anche un altro paio di palle gol clamorose. Tutto il secondo tempo è stato caratterizzato da uno sterile ed inutile possesso palla degli azzurri, completamente spuntati e incapaci di impensierire gli avversari.

Guido – La cosa che mi ha lasciato più attonito sono stati gli errori tecnici a ripetizione con passaggi sbagliati a tre metri e palle imprecise mandate in fallo laterale. Eppure dopo l’occasione persa al turno precedente con il pareggio in casa contro il Frosinone che lotta per non andare in serie B, anche oggi abbiamo assistito all’ennesimo scempio contro un’altra squadra di bassissima classifica che sta lottando anch’essa per non retrocedere.

Cesare – Eppure il Napoli si giocava, non diciamo un posto in Champions pur non impossibile considerando che addirittura c’è la possibilità che la sesta classificata possa entrarci, ma sicuramente un posto in Europa League. Ma ormai penso che si sia toccato il fondo. O forse potremmo vedere ancora di peggio? Il Napoli ormai non solo sta perdendo un posto in Europa per il prossimo anno ma direi che ha già perso la faccia senza dignità. Al di là degli errori del Presidente che sono alla base di questa annata terribile, al di là degli improbabili allenatori che si sono susseguiti alla guida della squadra, penso che abbiano grandissime responsabilità i giocatori che avrebbero dovuto onorare la maglia che indossano e lo scudetto che hanno cucito sul petto.

Guido – Una parola sul tecnico. Mi sembra un pugile suonato. Probabilmente può fare poco. Ma, a parte la sostituzione di Natan che avrebbe operato anche un bambino, ha atteso il 65esimo per cambiare qualcosa. Eppure era evidente a tutti che in campo c’erano soltanto cadaveri. E poi ancora una volta Simeone entra a due minuti dalla fine. Ma che fai, sfotti? Purtroppo chi nasce sergente non può fare il generale!

Cesare – Infatti non è riuscito a dare una svolta alla sciagurata stagione del Napoli (vedi ad esempio invece De Rossi alla Roma). In particolare non è riuscito a ridare entusiasmo e a motivare la squadra come ad esempio in questa partita in cui è entrata in campo, come lui stesso ha ammesso, con un approccio completamente sbagliato. Ma che dire? Ormai quest’anno è andata così, aspettiamo con ansia la fine di questo scempio sperando in un nuovo progetto che possa far ripartire la squadra.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: scarso; Guido:zero

Natan – Cesare: imbarazzante; Guido:zero

Ostigard – Cesare: modesto; Guido:zero

Juan Jesus – Cesare: scarso; Guido:zero

Anguissa – Cesare:modesto; Guido:zero

Lobotka – Cesare: mediocre; Guido:zero

Zielinski – Cesare: insufficiente; Guido:zero

Politano – Cesare: mediocre; Guido:zero

Osimhen – Cesare: modesto; Guido:zero

Kvara – Cesare: scarso; Guido:zero

Mazzocchi – Cesare: modesto; Guido:zero

Raspadori – Cesare: non pervenuto; Guido:zero

Ngonge – Cesare: non pervenuto; Guido:zero

Simeone – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Calzona – Cesare: scarso; Guido: zero

