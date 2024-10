Borussia Dortmund, “Hummels in versione Beckenbauer ha dato il via alla rimonta” (Sueddeutsche)

Dortmund in semifinale di Champions, battuto l’Atletico 4-2. Per i tedeschi “è stato come un giro sulle montagne russe”.

Oltre a Barcellona-Psg, si è giocato anche Dortmund-Atletico Madrid. I tedeschi sono riusciti a passare il turno contro la rognosa squadra di Simeone. Anche questa è stata una partita spettacolare, al pari, se non più, di quella giocata al Montjuic. Sul 2-0 per il Dortmund, e quindi ad un passo dalla semifinale, i tedeschi hanno subito la rimonta dell’Atletico. Sul 2-2 però gli uomini di Terzic hanno reagito con Sabitzer e Füllkrug. Il racconto della Sueddeutsche.

La rimonta del Dortmund

“La vittoria per 4-2 del Borussia Dortmund nel ritorno dei quarti di finale contro l’Atlético Madrid è stata una di quelle partite illuminate. Un “giro sulle montagne russe”, come ha detto volentieri il direttore del Bvb Hans-Joachim Watzke. E non è stato l’unico a sentirsi sulle montagne russe. Una partita che è meglio raccontare con ordine perché nessuno può immaginare come sia andata“.

E la Sueddeutsche ha ragione.

“Erano necessari almeno due gol per ribaltare il risultato. Due reti contro gli scagnozzi difensivi di Diego Simeone. Ma con oltre 77.000 tifosi del Dortmund alle spalle e solo 4.000 tifosi dell’Atlético. Quello sarebbe stato il fattore decisivo quella sera”.

Non c’è dubbio che il merito di questo successo sia tutto di Julian Brandt e Marcel Sabitzer. I due centrocampisti hanno guidato la squadra alla rimonta. Il loro atteggiamento in campo ha permesso ai compagni di non mollare sul 2-2.

“In stile Beckenbauer, Mats Hummels ha lanciato la palla in area di rigore per Brandt, che ha dribblato l’ex Dortmund Witsel e ha tirato la palla con una tale potenza che l’acclamato portiere Oblak non ha avuto scampo. Poco dopo, Sabitzer ha liberato Ian Maatsen ancora sul lato sinistro dell’area di rigore dell’Atletico. Tiro nell’angolo più lontano della porta e 2-0. Missione compiuta. In quel momento il Dortmund era in semifinale“.

Ma Simeone non aveva esaurito tutte le sue opzione. Così manda dentro Barrios, Correa e Rodrigo Riquelme. Dopo quattro minuti, autogol di Hummels dopo un colpo di testa velenoso di Hermoso. Dopo 15 minuti gol di Correa. “Il punteggio complessivo in quel momento è di 4-3 per l’Atletico“.

Poi la luce si è accesa su Sabitzer. Prima il 3-2 del Dortmund firmato Füllkrug. Poi Sabitzer con un tiro di controbalzo batte per la quarta volta Oblak. 4-2 al triplice fischio, 5-4 il punteggio totale.

“A quel punto l’Atletico era allo stremo delle idee e delle forze. L’allenatore Diego Simeone si è addirittura buttato a terra davanti alla sua panchina, in giacca e cravatta”.

