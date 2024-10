Bayern imbarazzante, la sconfitta contro Heidenheim entrerà nella storia del club (Sueddeutsche)

In difesa Kim e Upamecano bocciati. Per il sudcoreano “era una vera occasione per tornare nell’undici titolare”. L’ha fallita.

Brutta prestazione del Bayern che perde 3-2 in casa dell’Heidenheim. Gli uomini di Tuchel avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. Al rientro dagli spogliatoio però hanno subito due gol in rapida successione e il sorpasso al 79′. Lo sconsolato Tuchel a fine partita ha commentato: «Abbiamo smesso di giocare». La Sueddeutsche commenta la prestazione dei bavaresi.

Il Bayern ha fornito un’ulteriore prova della sua instabilità

Il quotidiano tedesco ricorda che contro l’Heidenheim, il Bayern festeggiava le 700 presenze di Muller con il club. Ma questa “è stata l’unico successo per il club. Questo 2-3 di Heidenheim, è il nuovo imbarazzo di quella che ormai è diventata una stagione piuttosto imbarazzante. Entrerà nella storia del club“.

Perdere in rimonta contro una neo promossa può scatenare gran clamore. Ciò che è peggio è il distacco con il Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga.

“Il divario con la capolista Leverkusen? 16 punti. E invece di presentarsi martedì, all’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Arsenal, rinfrancato, il Bayern ha fornito un’ulteriore prova della propria instabilità in questa stagione. Nel primo tempo la squadra di Monaco sembra avere tutto sotto controllo. Erano in vantaggio di due gol. Il vantaggio però è presto scomparso dopo l’intervallo, apparentemente in pochi zeptosecondi (lo zeptosecondo rappresenta 10⁻²¹ parti di un secondo, uno zs corrisponde a un millesimo di trilionesimo di secondo. Ndr)“.

In difesa c’erano Kim e Upamecano: entrambi bocciati

Inoltre, Tuchel aveva operato un paio di cambi in difesa. Fuori i titolari De Ligt e Dier, dentro Kim e Upamecano. Evidentemente per subire due gol nello spazio di due minuti, qualcosa deve essere andato storto. La Sueddeutsche bocci entrambi i difensori, colpevoli nei tre gol subiti.

“Innanzitutto, Kim era in ritardo tardi sul primo gol e non ha aiutato Upamecano. Un minuto più tardi ancora Kim perde di vista Kleindienst che realizza il 2-2. Era per lui una vera occasione per tornare nell’undici titolare. Il centrale di difesa si è lasciato ingannare due volte all’inizio del secondo tempo. Ha perso un duello di testa sul primo gol, e per il secondo gol era parecchio in ritardo. Anche nel terzo gol ci sono sue responsabilità“. Anche Upamecano bocciato, ma fra i due è il meno peggio.

