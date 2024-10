Anche l’Arsenal (dopo il Liverpool) perde in casa e regala la Premier al Manchester City

0-2 con l’Aston Villa. Klopp e Arteta hanno infiocchettato la Premier a Guardiola. Il Guardian: “Se perdono il titolo è tutta colpa loro”

L’Arsenal perde in casa contro l’Aston Villa (0-2) e dice quasi addio alla vittoria della Premier League. Sorride Guardiola, Liverpool e Arsenal gli hanno infiochettato il titolo perdendo oltretutto nella stessa domenica. Nulla è ancora deciso, ma perdere punti in questo momento della stagione la dice lunga su come andrà a finire.

L’Arsenal perde, il Guardian: “Se perde il titolo è tutta colpa sua”

Il commento del Guardian:

“Se questo è stato il pomeriggio in cui l’Arsenal si è lasciato scappare il titolo, allora Mikel Arteta saprà che la colpa sua e della squadra.(L’Arsenal) ha avuto l’occasione perfetta per dimostrare di meritare il titolo dopo la sconfitta del Liverpool contro il Crystal Palace, e invece è stato l’Aston Villa a festeggiare selvaggiamente al fischio finale dopo che i gol nel finale dei subentrati Leon Bailey e Ollie Watkins gli hanno tolto la possibilità di essere incoranti campioni dopo vent’anni.

È stata una vittoria che avrà un sapore particolarmente dolce per Unai Emery, che è stato esonerato dall’Arsenal nel novembre 2019 dopo soli 18 mesi in carica, ma ora è un passo avanti verso la qualificazione alla Champions League della prossima stagione dopo questa vittoria. Le cose sarebbero potute andare anche peggio per i tifosi di casa – la maggior parte dei quali è rimasta fino alla fine nella speranza di una rimonta – se Watkins e Youri Tielemans non avessero visto i loro tiri prendere la traversa a cavallo dell’intervallo.

Di questi tempi l’anno scorso l’Arsenal mostrò i propri punti deboli per consentire al Manchester City di batterlo, ora temeranno che quegli errori siano ritornati esattamente nel momento sbagliato dopo che una disastrosa difesa ha regalato a Bailey il primo gol a sei minuti dalla fine prima che Watkins mettesse fine alla pratica“.

ilnapolista © riproduzione riservata