Traoré è un grande boh. Calzona non è all’altezza, diciamolo

Perché Ngonge non gioca dal primo minuto? Meret era considerato il punto debole di una rosa fantastica, ora è il solo a salvarsi

Meret: Era considerato il punto debole di una rosa fantastica; ora è il solo a salvarsi e a salvarci da un figura peggiore. Salvo: 7

Di Lorenzo: Sbiadito, amareggiato, insolito vederlo così rimesso. Perduto: 5

Rrahmani: Non prende mai le misure, Lookman nella ripresa lo grazia più volte. Dormiente 4.5

Juan Jesus: Meglio da esempio di civismo che da centrale. Regala il gol a Scamacca. Confuso 4,5

Mario Rui: La sua diagonale sul primo gol è inguardabile, poi con l’ingresso di Zielinski e Ngonge cresce. Dinamico 5.5

Lobotka: Nel primo tempo è incarcerato dai bergamaschi, nella ripresa senza Traoré ha più luce. Sempre il solito generoso ma Appannato 6

Anguissa: È un giocatore di inerzia, gira se la squadra gira. Offre polmoni e garra ma sbaglia troppi passaggi. Claustrofobico 5

(Simeone: Entra troppo tardi e non è colpa sua ma di chi allena. Ci tiene al Napoli e si vede: Paziente 6).

Traoré: Smarrito, inceppato, goffo. La peggiore da quando è qui: Grande Boh 4

(Zielinski: Piotr cambia volto alla squadra, è l’unico con i piedi e gli occhi in quel centrocampo. Colpisce un palo. Punito lui quest’anno puniti tutti. Martire 6.5

Raspadori: Non può giocare esterno, deve rifiutarsi. È mortificante ed è mortificato. Arrabbiati ragazzo: 5

(Ngonge: Non capiamo perché non giochi dal primo minuto. Calzona forse non l’ha visto dal drone? Carico 6.

Osimhen: Hien lo tiene bene anche perché non gli arriva mai una palla pulita. Le uniche che ha, le spara su Carnesecchi. Rustico 6

Politano: Ci prova, ci prova sempre ma ha un passo diverso dagli altri. Non riesce mai ad essere pericoloso, anche lui sente il peso della resa. Amaro 5

(Lindstrom: poche chance poche risposte, poche cose buone. Poco s.v).

Calzona: Non è all’altezza del ruolo e diciamolo. Dovrebbe mettere in conto che dichiarare ogni volta che la squadra è fragile non è una via di fuga dalle sue colpe. Ha sbagliato formazione e letture. Ah, ma non li ha allenati, il drone forse era hackerato.

Traghetto a vapore

4

