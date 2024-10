Tonali e quell’ammonizione sospetta col Newcastle al 93esimo, il video impazza sui social

Un giallo totalmente inutile al 93′ di Newcastle-Aston Villa sul 5-1. Tonali è stato deferito per scommesse dalla Federcalcio inglese

Tonali è stato deferito dalla Fa, la Federcalcio inglese, per presunte scommesse durante il periodo in cui ha giocato per il Newcastle. A ottobre, il calciatore è stato travolto dal caso scommesse che è esploso in Italia. Accertata la sua colpevolezza, la federazione ha deciso di squalificarlo per dieci mesi Adesso la sua posizione potrebbe anche aggravarsi.

Il giallo sospetto di Tonali al 93′ di Newcastle-Aston Villa

Su Twitter inizia la caccia alle mosse sospette di Tonali. In queste ore circola il video in cui il centrocampista prende un’ammonizione totalmente inutile. Si giocava Newcastle-Aston Villa, al 93′ il punteggio è ormai fissato sul 5-1. Dalla panchina arriva il cambio, Tonali deve uscire dal campo. Eppure l’italiano rimane in campo, a pochi metri dalla linea laterale, vicino al quarto uomo. Non esce finché l’arbitro non si avvicina ed estrae il giallo. A niente sono valse le indicazioni dalla panchina e la reprimenda del quarto uomo.

Tonali getting one of the most deliberate yellow cards ever😳 pic.twitter.com/vFAS591Yhi — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) March 28, 2024

Accusato dalla Federcalcio inglese di aver scommesso 50 volte quando era già al Newcastle

Sandro Tonali è stato accusato dalla Federcalcio inglese (Fa) di cattiva condotta per presunte violazioni delle regole sulle scommesse.

Scrive la Bbc:

“Il 23enne sta attualmente scontando una squalifica di 10 mesi emessa dalla Federcalcio italiana (Figc) a ottobre per aver infranto le regole sulle scommesse in Italia. Tonali è passato al Newcastle dal Milan a luglio per 55 milioni di sterline. La Fa sostiene che Tonali abbia infranto le regole piazzando scommesse sulle partite tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023″.

Il comunicato della Federcalcio:

“Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della Fa. Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della Fa 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere“.

ilnapolista © riproduzione riservata