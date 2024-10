Il Fulham batte lo United e prende in giro Fernandes. Ten Hag non la prende bene, gli utenti sì. Su TikTok è considerato un “gioco leale”

Il calcio su TikTok abbandona il politically correct: più sfotti gli avversari, più fai clic (The Athletic)

I social media svolgono un ruolo importante nel calcio. Sono una “finestra” di presentazione della squadra, oltre un modo per tenere aggiornati i propri tifosi.

The Athletic analizza il ruolo di tiktok nel mondo del calcio.

“Mentre la presenza sui social è da tempo importante per i club, il modo in cui operano nello spazio digitale continua ad evolversi. TikTok, in particolare, è diventato un luogo in cui le solite regole non sembrano applicarsi. Le squadre sono più audaci nel tipo di contenuti che pubblicano, a volte riguardanti le squadre avversarie e i loro giocatori.

Un esempio lo dà ciò che è successo il mese scorso. Dopo che il Fulham ha battuto il Manchester United 2-1 all’Old Trafford. L’account TikTok del Fulham ha preso in giro il capitano dello United Bruno Fernandes dopo che è caduto a terra e dicendo di aver subito un fallo… Il video è stato visto più di due milioni di volte, ha ricevuto oltre 165.000 Mi piace, 6.000 commenti ed è stato inserito tra i preferiti più di 8.000 volte”.

“L’allenatore dello United Erik ten Hag non l’ha presa bene quando gli hanno riferito ciò che è successo. «Non lo sapevo, ma se lo hanno fatto loro, allora non è giusto», ha detto Ten Hag. «Non è giusto che un club faccia una cosa del genere, è totalmente fuori luogo e si sbaglia. Quindi dovrebbero scusarsi per questo». Dal Fulham non sono arrivate scuse, hanno ribadito che il loro intento non era offensivo.

Post di questo tipo sono frequenti su TikTok. Venivano pubblicati prima e così anche dopo.

Il Brentford che pubblica un video su Kai Havertz dell’Arsenal che cade a terra in area di rigore dopo la sconfitta per 2-1 all’Emirates Stadium è solo uno dei tanti questo mese”.

Perché l’approccio dei club a TikTok è diverso?

“Perché i club usano TikTok in modo così diverso rispetto ad altre piattaforme e cosa li fa sentire liberi di farlo?

I club contattati da Athletic per questo articolo hanno spiegato come i dati demografici del loro seguito su TikTok siano un fattore importante. Il 60% del pubblico ha tra i 18 e i 24 anni, il 75-85% è composto da uomini e l’85% ha meno di 34 anni.

Quella generazione è cresciuta con i social media e si ritiene che i suoi follower abbiano aspettative diverse per i contenuti che vedranno rispetto, ad esempio, agli utenti abituali dei siti ufficiali dei club. Ha senso offrire al pubblico ciò che gradisce di più.

I club si sfottono tra di loro, lo considerano un gioco leale

Quello che viene postato su TikTok, viene definito da The Athletic un “gioco leale“. Al massimo, i team social possono replicare con un altro video quando le squadre di incontreranno di nuovo, se il risultato va a loro favore“.

“I problemi sorgono soprattutto quando le persone del club esterne ai team social/media vengono a conoscenza di post leggermente controversi, poiché potrebbero non essere abituate al tono che questi possono assumere sulla piattaforma. Ciò non accade troppo spesso, tuttavia, poiché è opinione generale che TikTok sia un luogo in cui essere più giocosi e audaci“.

