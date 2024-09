Sintomi di braccino: a Barcellona pensano a chi tirerà i “temuti” rigori

Il Mundo Deportivo prepara la lista: 4 sono sicuri. Ne manca uno. Ma poi chiude così: “Speriamo che la sfida si risolva prima…”

Il Mundo Deportivo apre online con un pezzo sugli eventuali rigoristi del Barcellona, ove mai si finisse a chiuderla così. Sono sintomi evidenti di “braccino”, almeno per la stampa catalana. Non sanno più come scriverlo: il Napoli è in ripresa, il Barcellona continua a navigare nella mediocrità, fai uno più uno ed ecco il pessimismo cosmico.

E dunque, scrive il Mundo Deportivo che “in assenza di Lewandowski , Gündogan è il primo della lista a tirare rigori nel Barça di Xavi. Se stasera si dovesse andare ai rigori, Lewandowski e Gündogan sono a posto. Joao Félix , se sarà in campo, potrà essere il terzo uomo. In carriera ne ha sbagliato solo uno (con l’Atlético) anche se è vero che ha preso pochi rigori in partite ufficiali, in totale 7. Certo, in Champions League è 3 su 3, con successo totale. Raphinha ha praticamente le stesse statistiche positive di Joao Félix, 7 gol su 8 rigori”.

Il quinto uomo sarà uno tra Cancelo, Koundé, Christensen, Fermín o Lamine Yamal.

“E in porta ovviamente Ter Stegen. Sono passati quasi due anni da quando ha parato il suo ultimo rigore, nel Levante, tirato da Roger Mart . In totale, il tedesco è riuscito a parare 10 rigori su 58 tiri da quando ha debuttato a Monchengladbach. Al Barça, il capitano ha parato 8 rigori, 4 dei quali in Champions League e contro specialisti come Kun Agüero, Dzeko o Marco Reus”.

“Speriamo che il Barça possa risolvere la sfida contro il Napoli prima dei temuti rigori”.

