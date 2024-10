Serie A, per la stagione 2024/25 si comincerà il 17 agosto

La prima settimana di settembre spazio alle Nazionali. Poi bisognerà aspettare il sorteggio Champions per decidere dalla quarta giornata in poi.

La prossima stagione di Serie A comincerà sabato 17 agosto. Ad annunciarlo è stato il responsabile delle competizioni della Lega Serie A Andrea Butti; a Telelombardia ha dichiarato:

«Si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la pausa per le Nazionali [Nations League 2024-25]. L’anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, quindi a inizio campionato dovremo aspettare il sorteggio per organizzare dalla quarta giornata in poi».

Il sorteggio è previsto giovedì 29 agosto.

Serie A, i diritti tv: Casini risponde a De Laurentiis

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine di un evento, “L’industria dello sport: pilastro per una crescita economica e sociale”, commentando la parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo infatti aveva lamentato i difetti della cessione di diritti tv per cinque anni invece dei canonici tre. Le parole di Casini:

«Ringrazio il presidente De Laurentiis che conferma come la Lega sia un’associazione democratica dove le squadre possono esprimere le diverse posizioni, poi in questo caso si è arrivati a una decisione ad ampia maggioranza. Inoltre, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha confermato la bontà dell’accordo in un contesto difficile dove tutte le leghe, compresa la Premier, faticano a ottenere prezzi più alti di quelli a cui erano abituati».

L’estensione temporale dei diritti tv è possibile grazie alla modifica della Legge Melandri che consente ai broadcaster di ammortizzare meglio il costo dell’investimento. Casini ha poi continuato:

«Il calcio italiano è ancora il più competitivo anche se guardiamo gli altri campionati o le partite non di fascia top. Tutto lo sport professionistico è ancora in una fase di ripresa post pandemia e i dati lo dimostrano».

