Sarri a Moggi: «L’unica retrocessione della Juve è avvenuta con lui. Con me l’ultimo scudetto»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive al sito della squadra, parlando della Champions e rispondendo agli attacchi di Moggi.

Sulla Champions, dopo aver detto che quella con Lazio è quella che si è goduto di più

«È la verità, ci dispiace l’eliminazione però abbiamo perso contro una squadra forte, ci poteva stare. Abbiamo due rammarichi: gli ultimi dieci minuti della prima partita ci potevano dare una vittoria più larga e sullo 0-0 abbiamo avuto una palla gol noi, ma è stato un percorso stupido».

Oggi la squadra torna a prepararsi in vista dell’Udinese, quanto sono importanti questi punti

«In questo momento c’è da risalire la classifica in campionato. Dobbiamo trovare tutti le motivazioni per cercare di risalire. Vogliamo fare risultato, loro lottano per la salvezza: sarà una partita dura».

Sarri: «Sento la fiducia del club quotidianamente»

La società le ha ribadito la fiduca incondizionata, quanto è importante in questi giorni dopo aver ricevuto numerosi attacchi, come quelli di Luciano Moggi?

«La fiducia la sento quotidianamente, se esposta pubblicamente mi fa piacere, ma non è che mi mancasse niente da questo punto di vista. Per quanto riguarda Moggi, mi mette in difficoltà perché devo rispondere ad un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto ai non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto con la Juventus è stato sotto la mia gestione, l’unica retrocessione della storia della Juve è stata sotto la sua gestione. E anche i 17 punti di penalizzazione per il campionato di Serie B».

Sarri ha risposto a delle dichiarazioni rilasciate da Moggi a Radio Bianconera: «La Juventus è seconda in classifica con Allegri: cosa andiamo cercando? Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco, questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava. Nell’unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B».

