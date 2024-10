Rodrygo: «Ho denunciato tifosi argentini per razzismo sui social, sennò le cose non cambiano»

Al Guardian: «Pensano di poter scrivere quello che vogliono sui social. Per affrontare le pressioni, sono andato in terapia; lo consiglio a tutti gli sportivi».

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana Rodrygo questa sera affronterà l’Inghilterra a Wembley in amichevole. In un’intervista al Guardian ha dichiarato di essere sì, ancora giovane, ma con tanta esperienza da trasmettere, come da vero veterano:

«Sto trasmettendo tutti i consigli che ho ricevuto quando sono arrivato in Nazionale. Oggi ci sono molti giocatori brasiliani che presto arriveranno in Europa. Nonostante abbia solo 23 anni, ho già fatto tante esperienze. Posso essere un leader per la nuova generazione e so che il Brasile si aspetta tanto da me».

Dopo gli ultimi Mondiali fallimentari per il Brasile, il calciatore del Real ha dichiarato di essersi affidato a una psicologa per superare le pressioni sportive:

«Alcune persone sanno come affrontare la paura meglio di altre. Nel calcio non c’è riposo. Se vinci per esempio il mercoledì, sei il migliore del mondo; se perdi domenica, sei il peggiore. Cerco di non preoccuparmi di quello che la gente dice. Dobbiamo stare attenti alla nostra salute mentale. Consiglio a tutti, non solo ai giocatori, di andare da uno psicologo, aiuta molto. Io ho iniziato a marzo dello scorso anno, me l’ha suggerito mio padre. All’inizio non volevo perché avevo il pregiudizio che fosse per persone con problemi mentali. Dopo una seduta, ho capito che la psicologa era lì per aiutarmi, era un’amica, a cui potevo dire qualsiasi cosa. Potevo parlare di cose di cui mi vergognavo a casa o con gli amici. Questo mi ha fatto sentire più libero».

Sul tema del razzismo Rodrygo ha dichiarato:

«Ho sofferto situazioni di razzismo sui social media da parte di molti argentini. È stato molto triste. Ma abbiamo rintracciato tutti i profili che mi hanno insultato e sono stati denunciati. Le persone pensano di poter scrivere quello che vogliono sui social. Ora mi sento più sereno, so che non sono come quello che dicono. Non mi interessa in realtà ciò che scrivono. Quando cominceranno a punire le persone, le cose cambieranno. Ma finché non ci sarà una seria condanna, continueranno a insultare».

