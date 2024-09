Ranking Uefa, il Napoli scenderà al 19° posto (ora è al 17esimo) per la stagione 2024/25

Dati riportati da Calcio e Finanza. Insieme agli azzurri, calo anche di Inter e Juventus.

In seguito agli ottavi di finale disputati nelle competizioni europee, Calcio e Finanza ha pubblicato il ranking Uefa delle squadre italiane. Ricordiamo che in Champions League sia Napoli che Inter sono state eliminate agli ottavi; in Europa e Conference League i 4 club italiani sono ancora in corsa.

Ranking Uefa delle squadre italiane

L’Inter è a 101 punti, sesta; nono posto per la Roma (95 punti); il Napoli 17esimo posto a pari merito con la Juventus, 80 punti; Atalanta 21esima con 72 punti; Milan al 28esimo posto, 59 punti; Lazio 32esima (54 punti); Fiorentina al 55esimo posto con 34 punti. Il ranking viene calcolato in base alle ultime cinque stagioni. Dal 1° luglio 2024 alcune posizioni muteranno.

Per la stagione 2024/25 le squadre italiane saranno così disposte:

Roma quinto posto, 84 punti; Inter nona con 76 punti; Napoli 19esimo con 61 punti; Milan 21esimo, 59 punti; Juventus al 22esimo posto, 58 punti; Atalanta 26esima, 52 punti; Lazio 30esima, 50 punti; la Fiorentina al 47esimo posto con 34 punti.

Il Napoli cerca un nuovo ds per la prossima stagione (CorSport)

“Il Napoli comincia a guardarsi intorno anche sul fronte dirigenziale: e torna in auge la pista che porta al direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, già in orbita azzurra un’estate fa, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. L’attuale ds Meluso difficilmente resterà, anche se la storia è tutta da scrivere e all’orizzonte potrebbe profilarsi uno staff allargato, e così De Laurentiis ha riaperto anche il libro delle figure di collegamento tra la società e l’area tecnica, il mercato e il campo. E lo spogliatoio”.

Accardi è un nome che è già stato accostato al Napoli e che ha dimostrato di essere abile, soprattuto con i giovani “ha scoperto Vicario, Provedel, Baldanzi, Fazzini, Junior Traore, Krunic, Bennacer, Asllani e anche Giovanni Di Lorenzo, oggi capitano del Napoli e alfiere della Nazionale di Spalletti. I giovani sono il suo pane. E il fiuto è indiscutibile”.

