Meret: «Grande spirito di squadra stasera. Pareggio giusto»

Il portiere del Napoli, autore di veri miracoli questa sera contro l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Le parole di Meret

«Penso he abbiamo fatto una buona partita. Nonostante siamo andati in svantaggio non ci siamo buttati giù e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Penso che il pareggio sia giusto. È stata una buona partita per la compattezza e lo spirito di squadra. Dobbiamo essere soddisfatti. Sappiamo che dobbiamo cominciare a fare qualche filotto di partite per arrivare quarti, ma sappiamo che possiamo farcela»

Sulle sue due parate importantissime

«La prima mi ha colto in controtempo, non sapevo se entrava o meno, però mi sono buttato. La seconda bene o male non sono riusciti ad angolarla bene e quindi ci sono arrivato»

Il Napoli ha trovato una solidità difensiva importante

«Sono d’accordo. Siamo molto più alti e più aggressivi, rischiamo qualcosa, ma sappiamo che se recuperiamo palla siamo più pericolosi. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a migliorare»

Hai spesso subito gol perché i difensori si sono fatti passare la palla tra le gambe

«Penso che è vero, abbiamo cambiato un po’ modo di difendere col nuovo mister e puntiamo più alle posizioni che all’uomo. Quando passa sotto le gambe a volte è anche sfortuna, ma dobbiamo evitare che l’attaccante non colpisca la palla e stiamo lavorando per evitare queste situazioni»

