Luis Campos, futuro al Psg in bilico: non ha convinto Mbappé a restare (L’Equipe)

Luis Campos, ds del Psg, secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe non continuare la sua avventura nel club parigino. Influisce, sicuramente, l’imminente partenza di Kylian Mbappé.

Non è esclusa la partenza di Campos a fine stagione

Il quotidiano scrive:

Il Paris-Saint-Germain ha già la testa proiettata alla prossima stagione. L’annunciata partenza di Kylian Mbappé costringe il club a ridisegnare il suo progetto, anche se non intende stravolgerlo. Ma chi sarà l’architetto? Per diverse settimane, si è pensato a una partenza di Luis Campos. Per il club doveva convincere Mbappé a prolungare la sua permanenza. Al momento nessuno conferma la futura partenza del portoghese, ma non la escludono. Campos ha ancora un anno di contratto con il Psg.

Alcuni lo rimproverano di essere troppo vicino al capitano del club, difendendolo continuamente. L’ex direttore sportivo di Monaco e Lille con Christophe Galtier, che aveva scelto, è intervenuto direttamente nello spogliatoio; con Luis Enrique, non ci pensa proprio ad entrare. L’allenatore spagnolo lo ha elogiato pubblicamente per il suo lavoro e le sue qualità.

A livello amministrativo e finanziario ritengono che non capisca nulla, o finga di non capire, delle questioni economiche del club. Ma Campos è sordo alle critiche che gli vengono mosse internamente dal club.

Le Parisien:

“Luis Campos sarà ancora il dirigente sportivo del Psg a settembre? Dalla triste serata di Monaco dell’8 marzo, e dall’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern, l’argomento è emerso come un boomerang nel backstage del club. Il portoghese potrebbe vedere presto terminare la sua collaborazione con il club della capitale. Alla fine della finestra di mercato estiva se ne saprà di più. Nella riflessione, entrano in gioco diversi elementi e una data probabilmente ha confermato il destino di Campos: quella del 23 giugno. Quel giorno, il club della capitale riceve la lettera di Kylian Mbappé che annuncia la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto. La notizia fa infuriare Nasser Al-Khelaifi e porta ad accese discussioni con il ds. Campos è stato anche ritenuto responsabile della mancata estensione di contratto di Kylian Mbappé fino al 2025. Campos non era favorevole a mettere da parte il capitano della Francia prima dela tournée in Giappone, ma ha dovuto rispettare la decisione del suo presidente, pienamente supportato da Doha.”

