Lobotka, l’agente: «Per De Laurentiis la squadra dopo lo scudetto poteva vincere con qualsiasi allenatore»

«Garcia una brava persona, con lui si giocava anche bene. Calzona meritava il Napoli prima della Slovacchia. Stanislav appetibile per tanti club»

L’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jarusek, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa slovacca in merito al futuro del proprio assistito. Lobotka è attualmente impegnato con la proprio nazionale, la Slovacchia. Con lui c’è anche Calzona che, oltra ad essere l’allenatore del Napoli, è anche il commissario tecnico della nazionale slovacca.

Lobotka sarà un profilo appetibile per tanti club, non solo per il Napoli

Le parole di Jarusek:

«Secondo De Laurentiis i giocatori che hanno vinto lo Scudetto l’anno scorso avrebbero potuto rivincerlo con qualsiasi altro allenatore. Calzona meritava la panchina del Napoli ancor prima che diventasse commissario tecnico della Slovacchia, ma il presidente ha scelto Rudi Garcia».

L’agente di Lobotka torna proprio su Rudi Garcia:

«Cosa non ha funzionato con Garcia? Una brava persona, con lui si giocava anche bene, ma penso che ogni esercito sia come il suo generale e ogni squadra di calcio sia come il suo allenatore. Futuro di Lobotka? Sarà un profilo appetibile per tanti club, non solo per il Napoli».

«Il 2023 è stato un anno strano: la prima parte bellissima, la seconda no»

Stanislav Lobotka ha vinto il premio come miglior giocatore slovacco del 2023. Le parole di Lobotka dopo la premiazione:

«Sono contento di aver vinto questo premio. E’ uno stimolo in più per me. Hamsik ne ha vinti otto, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno con me per lo scudetto con il Napoli. Ho sempre fatto il tifo per lui e ora lui tifa per me».

«La mia vittoria è un premio per la stagione con il Napoli. Il 2023 è stato strano: la prima parte bellissima, la seconda no».

Sul suo futuro e in merito alle dichiarazioni di Xavi su di lui:

«Siamo il Napoli, non Real Madrid o Barcellona che collezionano trofei ogni anno. Ma siamo sulla buona strada per arrivare a quei livelli. Ora sono felice qui, vedremo cosa riserverà il futuro. Xavi era il mio idolo, quando ho sentito le sue parole su di me sono stato molto felice».

Il rapporto con Calzona:

«Si può dire che lo vedo più della mia fidanzata… con lui mi trovo bene, ha fatto molto in un mese di lavoro. In termini di gioco siamo migliorati».

