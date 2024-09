Lione, Textor: «In Francia qualcuno si diverte col Psg che vince sempre? L’ho detto anche a Nasser»

Il proprietario di maggioranza del Lione al Financial Times ha sottolineato come la Ligue 1 stia perdendo interesse proprio a causa del Psg

Paris Saint Germain non è semplicemente una squadra, ma piuttosto un “governo” come confermato da John Textor, proprietario di maggioranza e presidente di Eagle Football Holdings Limited, il principale azionista anche del Lione.

Textor del Lione contro il Psg

L’imprenditore transalpino è intervenuto al summit organizzato dal Financial Times sul business nel calcio. «Chi sarà interessato al campionato francese e lo guarderà in TV se sappiamo già chi vincerà? In Francia tutti lottano per il secondo posto, è la stessa squadra che vince ogni anno (Psg). Gli altri club competono con un governo, non con una società privata. Dico al presidente Nasser, in privato e a volte anche in pubblico: ‘Qualcuno si sta divertendo? Perché ti piace?’. Poi guardando alla mia squadra ho commesso l’errore di non apportare cambiamenti durante l’estate. Farlo nel mezzo della stagione è davvero difficile»

Con le sue parole Textor ha voluto sottolineare come la Ligue 1 stia perdendo interesse proprio a causa del Psg

