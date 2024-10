L’ex ct del Camerun: «Anguissa mi ha raccontato che Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli»

A Radio Kiss Kiss: «Aveva metodologie di lavoro diverse rispetto a quelle di Spalletti, fin dall’inizio c’è stata poca sintonia»

Toni Conceiçao, ex commissario tecnico del Camerun, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. L’ex ct ha rivelato alcune confidenze di Anguissa su Rudi Garcia, il tecnico scelta da De Laurentiis per sostituire Spalletti.

Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli

Le parole di Conceiçao, ex commissario tecnico del Camerun su quanto incide sulla stagione la Coppa d’Africa:

«Sicuramente toglie energie fisiche ma soprattutto mentali ai calciatori che la giocano. Però i calciatori africani, Anguissa soprattutto, sono molto professionali. I club riescono a far recuperare velocemente la migliore forma fisica attraverso le nuove metodologie. Più difficile recuperare sotto l’aspetto mentale, perché è una competizione a cui i calciatori tengono molto».

Anguissa sta disputando una stagione sotto tono. Il motivo potrebbe proprio essere lo scarso feeling con il primo allenatore di questa stagione:

«Ho avuto modo di parlare con lui quando il Napoli ha giocato col Braga. Mi ha raccontato che Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli, per le metodologie di lavoro diverse rispetto a quelle di Spalletti. La stagione sotto tono di Anguissa non è riconducibile al singolo giocatore, ma comprende tutta la squadra e l’allenatore. Il problema principale del Napoli secondo me è stato proprio Rudi Garcia, che non è entrato in sintonia con i nuovi calciatori, ha avuto poca empatia».

Anguissa: «Napoli è passione. Contro il Liverpool l’anno scorso non sentivo la pressione»

Il centrocampista del Napoli Franck Anguissa ha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista del match contro il Barcellona di Champions di stasera. Il camerunense ha ripercorso la vittoria degli azzurri lo scorso anno contro il Liverpool 4-1:

«E’ stato semplicemente incredibile, giocare in Champions è un sogno da bambino. Mi sono detto ‘Frank, sei qui, provaci, divertiti, perché è solo calcio, niente pressione’. E non ho sentito nessuna pressione, ero super fiducioso. Avevo l’adrenalina di un bambino in un negozio di giocattoli. E’ così che mi sono sentito. Ero così emozionato che non vedevo l’ora che iniziasse la gara ed è andata benissimo. Come descrivere Napoli? E’ passione!»

ilnapolista © riproduzione riservata