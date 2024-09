Anguissa: «Napoli è passione. Contro il Liverpool l’anno scorso non sentivo la pressione»

A Uefa tv: «Giocare la Champions è il sogno di ogni bambino. Mi sono detto: è solo calcio, divertiti».

Il centrocampista del Napoli Franck Anguissa ha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista del match contro il Barcellona di Champions di stasera. Il camerunense ha ripercorso la vittoria degli azzurri lo scorso anno contro il Liverpool 4-1:

«E’ stato semplicemente incredibile, giocare in Champions è un sogno da bambino. Mi sono detto ‘Frank, sei qui, provaci, divertiti, perché è solo calcio, niente pressione’. E non ho sentito nessuna pressione, ero super fiducioso. Avevo l’adrenalina di un bambino in un negozio di giocattoli. E’ così che mi sono sentito. Ero così emozionato che non vedevo l’ora che iniziasse la gara ed è andata benissimo. Come descrivere Napoli? E’ passione!»

Le parole di Gianluca Di Marzio, inviato di Sky Sport:

«Xavi è tranquillo, lui fa parte della storia del Barça. Sa cosa vuol dire vincere in questa città. Ieri a tutte le domande sulla sua emozione, ha risposto che la partita conta soprattutto per il club. Ci tiene perché vuole lasciare il segno. Sicuramente la pressione non inciderà sulla sua preparazione alla partita. Può incidere sui giovani che giocheranno. Yamal potrebbe diventare il più giovane giocatore a segnare in Champions a 16 anni. Dovrà essere bravo il Napoli ad approfittare di qualche momento psicologico ideale. Il Barcellona ha molta più pressione. Il club pensa anche al futuro, all’allenatore del Barça dopo Xavi. Ieri incontro tra Laporta e l’agente di Hansi Flick. Xavi è chiamato a centrare i quarti di finale. Negli obiettivi di inizio stagione ci sono i quarti di finale. Una pressione altissima per i giocatori del Barça. Ne ha meno il Napoli, che ha consapevolezza della propria crescita. Kvara non ha ancora segnato in questa Champions».

Anguissa e Lobotka due trascinatori per gli azzurri:

Affinché il Napoli possa coltivare ambizioni per il ritorno degli ottavi di finale, è fondamentale mettere sotto vetro Lobotka e Anguissa che sono gli unici due centrocampisti di ruolo rimasti a Calzona per la Champions. Il terzo con ogni probabilità sarebbe stato Cajuste che però si è infortunato e non ci sarà. Oltre a loro due il tecnico calabrese potrà schierarne uno tra Traoré (favorito visto che ultimamente è partito due volte titolare) e Lindstrom. Altri centrocampisti il Napoli non ne ha.

