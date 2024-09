Leao sarebbe finito al Milan nel 2019 a dispetto di un’offerta superiore del Napoli (Repubblica)

Sono le piste al vaglio degli investigatori nelle indagini i condotte sul Milan. Nel periodo del trasferimento il Lille era sotto il controllo Elliot che avrebbe favorito il passaggio

Il Milan va diritto per la sua strada, quella del campo ovviamente, dribblando le accuse e le indagini he gravano in questi giorni sulla società per quanto riguarda il passaggio del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Gerry Cardinale.

Secondo quanto riporta oggi Repubblica Leao e Maignan sono in parte al centro delle indagini della procura, essendo ex Lille: “il club francese secondo i pm sarebbe stato sotto il controllo di Elliott come il Milan, configurando la violazione della regola Uefa sulle multiproprietà, all’epoca della trattativa Elliott-RedBird”. Ci sarebbe stato quindi un problema nel trasferimento dei calciatori e soprattuto, continua Repubblica per quanto riguarda Leao “E Leao sarebbe finito al Milan nel 2019 a dispetto di un’offerta superiore del Napoli“.

