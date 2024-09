Lautaro Martinez non è Milito. Il Toro è poco lucido nei momenti difficili (So Foot)

“Lui ha sbagliato, ma tutta l’Inter è stata sprecona. Ora per i tifosi sarà difficile affrontare il vuoto che li attende, con il campionato quasi vinto la stagione è finita a marzo”

Ironicamente, l’Inter è uscita ai quarti di Champions League, battuta ai rigori dall’Atletico Madrid, proprio nell’anno in cui sembrava avere tutte le carte per lottare fino alla fine. E’ successo tutto per occasioni sprecate e poi i rigori sbagliati hanno dato “la mazzata finale”.

So Foot commenta così il rigore sbagliato da Lautaro.

“Lautaro Martínez non sfuggirà né alle critiche né alle prese in giro. Calciando la palla sulla luna con l’ultimo dei rigori contro l’Atletico Madrid, l’errore dell’argentino è entrato di diritto nella cerchia di quelli più gravi, come quello di Sergio Ramos nel 2012, Simone Zaza nel 2016 o addirittura Harry Kane nel 2022. I Colchoneros, qualificati ai quarti di finale, non si faranno sfuggire l’occasione di sfottere l’attaccante. C’era odore di sconfitta, mercoledì sera, per i probabilissimi futuri campioni della Serie A e per il loro attaccante argentino”.

Lautaro ha sbagliato, ma tutta l’Inter non è stata da meno

“Il tiro in porta di Lautaro sarà ricordato come il simbolo dell’eliminazione dell’Inter, ma non dovrà fungere da alibi per mascherare una prestazione offensiva complessivamente insufficiente per una squadra che ambiva a arrivare fino in fondo in Champions League. Nel doppio confronto i milanesi hanno avuto molte occasioni. E gli interisti possono mangiarsi le mani per essere arrivati secondi nel girone dietro al Real Sociedad, avrebbero potuto evitare una squadra così forte agli ottavi.

Fin dall’inizio della stagione, El Toro è stato oggetto di paragoni importanti, essendo considerato da molti il ​​miglior numero 9 attuale dietro Erling Haaland e Harry Kane. Complimenti giusti viste la sue prestazioni: autore di 26 gol in 36 partite. Un grande riscatto per l’uomo che era stato messo in ombra dal disastroso mondiale disputato nel 2022. Con il rigore sbagliato di mercoledì, Lautaro riacquista l’etichetta di giocatore poco lucido nei momenti importanti.

E adesso, secondo il giornale francese, per gli interisti sarà dura affrontare “il senso di vuoto che ora li attende. In testa al campionato italiano con sedici punti di vantaggio, eliminata dalla Coppa e dall’Europa, l’Inter vede terminare la sua stagione a marzo. Uno scenario che il Psg ha già vissuto tante volte in passato. La pillola è difficile da digerire perché l’Inter sembrava molto più attrezzata rispetto allo scorso anno per arrivare fino in fondo in Europa. Quanto basta per risvegliare il ricordo dell’incredibile Inter di Mourinho, che abbatté una dopo l’altra le grandi squadre vincendo la Champions League nel 2010. Purtroppo per i nerazzurri , Lautaro Martínez non è ancora Diego Milito”.

ilnapolista © riproduzione riservata