Lautaro ancora a secco con l’Argentina: «Come sto vivendo questa astinenza? Con calma»

Con la nazionale non segna da settembre 2022. Ieri ancora a secco contro El Salvador: «In ogni allenamento dimostro che sono a disposizione»

Lautaro Martinez non riesce a segnare con l’Argentina. Nella notte è andata in scena l’amichevole dell’Albiceleste contro il El Salvador. Vittoria per 3-0 per gli uomini di Scaloni, in rete Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. Il Toro non ha lasciato il segno, non segna dal 23 settembre 2022, quando realizzò il primo gol nella vittoria per 3-0 contro l’Honduras all’Hard Rock Stadium in Florida.

Martinez non segna da settembre: «Le critiche non mi interessano, dimostrerò che si sbagliano»

Nella notta, dopo la partita, sono arrivate le sue dichiarazioni:

«Spero che nella prossima partita abbia l’opportunità di riuscire a sbloccarmi, sorridere di nuovo e dimostrare a quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano perché do sempre il massimo. Come sto vivendo questa astinenza? Con calma. Come ho sempre detto, cerco di mettermi in mostra in campo. Lascio parlare gli altri. Quello che dicono non mi interessa molto, perché in ogni allenamento dimostro al mister che sono sempre a disposizione della squadra: per partire titolare, come sostituto o tifare per i miei compagni dalla panchina».

Lautaro Martinez non è Milito. Il Toro è poco lucido nei momenti difficili (So Foot)

Ironicamente, l’Inter è uscita ai quarti di Champions League, battuta ai rigori dall’Atletico Madrid, proprio nell’anno in cui sembrava avere tutte le carte per lottare fino alla fine. E’ successo tutto per occasioni sprecate e poi i rigori sbagliati hanno dato “la mazzata finale”.

So Foot commenta così il rigore sbagliato da Lautaro.

Lautaro Martínez non sfuggirà né alle critiche né alle prese in giro. Calciando la palla sulla luna con l’ultimo dei rigori contro l’Atletico Madrid, l’errore dell’argentino è entrato di diritto nella cerchia di quelli più gravi, come quello di Sergio Ramos nel 2012, Simone Zaza nel 2016 o addirittura Harry Kane nel 2022. I Colchoneros, qualificati ai quarti di finale, non si faranno sfuggire l’occasione di sfottere l’attaccante. C’era odore di sconfitta, mercoledì sera, per i probabilissimi futuri campioni della Serie A e per il loro attaccante argentino.

Fin dall’inizio della stagione, El Toro è stato oggetto di paragoni importanti, essendo considerato da molti il ​​miglior numero 9 attuale dietro Erling Haaland e Harry Kane. Complimenti giusti viste la sue prestazioni: autore di 26 gol in 36 partite. Un grande riscatto per l’uomo che era stato messo in ombra dal disastroso mondiale disputato nel 2022. Con il rigore sbagliato di mercoledì, Lautaro riacquista l’etichetta di giocatore poco lucido nei momenti importanti.

ilnapolista © riproduzione riservata