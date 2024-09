L’allenatore del Barcellona eSport lavora senza contratto e non lo pagano da 4 mesi

La denuncia sui social di Lucas Rojo, head coach della squadra ufficiale di eSport: “Mi hanno anche presentato ufficialmente, ma non mi pagano”

Sì, per anche i giocatori ufficiali di eSport hanno gli allenatori. Almeno le squadre ufficiali, dei più grandi club del mondo. Tipo il Barcellona, che ci ha investito un sacco di soldi. Che però, denuncia uno dei suoi allenatori, non paga gli stipendi e per giunta lo tiene impiegato… a nero.

Lo ha scritto su X lui in persona, Lucas Rojo: non mi pagano da quasi quattro mesi e non ho mai firmato nemmeno un contratto. Eppure, racconta il Mundo, sull’account ufficiale del Barcellona il 15 gennaio il suddetto “head coach” era stato presentato ufficialmente.

“Al 29 febbraio non ho ancora ricevuto un euro dal Barcellona. Mi devono tre mesi di lavoro e sto ancora aspettando i soldi. Questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere in un club di eSports e sinceramente non so come gestire la situazione, non so come guidare la squadra, non so come andare avanti”, dice nel suo tweet.

“Ho sacrificato ore di streaming, ho messo tutto il mio impegno per garantire che questi cinque ragazzi abbiano la possibilità di raggiungere il VCT e per me sta diventando impossibile. Non so quale decisione prendere o cosa fare. Mi trovo in una situazione in cui ho passato quattro mesi attingendo ai risparmi, nessuno della società ha mostrato interesse per i ragazzi o per me. Nessuno mi ha chiesto in questi quattro mesi come stiamo, come stanno andando gli allenamenti, come sta procedendo la squadra, come ci stiamo allenando, cosa stiamo allenando, niente. Un vuoto assoluto in cui mi sento solo, senza il supporto della società, dovendo sopportare una situazione del tutto ingiusta e che non posso risolvere perché non dipende da me”.

Un utente del social lo incoraggia a citare in giudizio il club, a fare causa. Lucas Rojo ammette che non gli hanno mai fatto firmare alcun contratto.

ilnapolista © riproduzione riservata