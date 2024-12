Champions, l’Italia è prima nel ranking Uefa: potrebbe portare 5 squadre il prossimo anno (Gazzetta)

Le prime due nazioni ne hanno diritto. Al momento l’Italia è davanti a tutti, seconda è la Germania, terza l’Inghilterra e quarta la Spagna

Stasera la Lazio affronterà il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions League. Al momento l’Italia comanda nel ranking Uefa proprio davanti alla Germania. Se dovesse mantenere il primato, o al massimo scendere al secondo posto, porterebbe cinque squadre in Champions per la stagione 2024/25.

L’Italia ha ancora sette squadre in lizza

La Gazzetta dello Sport scrive:

“La nazione che conclude la stagione in uno dei primi due posti del ranking Uefa ha diritto a un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. L’Italia al momento è prima davanti alla Germania, con le sette partecipanti alle competizioni europee ancora in corsa. Le tedesche sono sei su sette e il Lipsia ha uno scontro dal finale incerto col Real Madrid, difficile quanto quello della Lazio contro il Bayern Monaco. Terza l’Inghilterra, quarta la Spagna.

Se l’Italia riuscisse a restare nei primi due posti, la Serie A promuoverebbe alla prossima Champions anche la quinta classificata. Quinto al momento è il Bologna, ma la lotta coinvolgerebbe anche Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Torino. L’ingresso in Champions porta nelle casse 20 milioni sicuri, da incrementare con i risultati e gli incassi da stadio”.

Lo scorso anno il Napoli ha guadagnato circa 80 milioni con la Champions:

I premi complessivi per le quattro squadre italiane ammontano a più di 300 milioni di euro. Ad incassare più di tutte è stata l’Inter, arrivata in finale; oltre 101 milioni per il club di Zhang. Il Milan, raggiungendo la semifinale, ha ottenuto oltre 85 milioni di euro. Il Napoli si era fermato ai quarti e ha ottenuto 77,5 milioni; la Juventus, invece, ha concluso il percorso europeo ai gironi e ha ottenuto poco più di 56 milioni di euro.

