Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania. “C’è ancora desiderio di vendetta per la morte di Belardinelli”

Dopo il Barcellona, il Napoli è atteso in un altro big match in campionato. A San Siro, domenica 17, si gioca Inter-Napoli. La capolista proiettata verso lo scudetto contro la squadra campione in carica. All’andato non andò bene, una partita decisa anche da alcune scelte arbitrali. Adesso, con Calzona in panchina, il Napoli avrà voglia di riscattare la prestazione dell’andata. Purtroppo dovrà farlo senza alcuni tifosi. Il prefetto di Milano ha infatti vietato, su disposizione del Casms, la vendita dei biglietti per i residente in Campania.

Divieto di vendita dei biglietti per Inter-Napoli ai residenti in Campania

A riportare la notizia è Calcio&Finanza.

“Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha fatto divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella regione campana «in adesione alla determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 7 marzo 2024 e sentito il questore, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica», sottolinea una nota della prefettura”.

Anche se in possesso della tessera fedeltà del Napoli, sarà comunque impossibile acquistare i relativi biglietti.

“La vendita dei biglietti del settore ospiti è possibile per i soli possessori della tessera del Napoli, sottoscritta prima del 16 marzo 2024, e non residenti in Campania. «Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive – si legge nel provvedimento emanato dal prefetto di Milano – ha evidenziato che, dopo gli episodi di violenza occorsi nella serata del 26 dicembre 2018, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Inter-Napoli, quando la contrapposizione di gruppi interisti e partenopei sfociò nella morte per investimento di Daniele Belardinelli, leader dei gruppi ultras del Varese, gemellati con quelli dell’Inter, il desiderio di vendetta è sempre molto attuale e concreto anche alla luce di più recenti episodi di violenza verificatisi a Varese». Quindi «l’incontro del 17 marzo 2024 potrebbe costituire, per i tifosi delle due squadre, occasione per porre in essere nuovi scontri o, comunque, atti improntati all’illegalità, con conseguenti ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica»“.

L’Inter vince anche a Bologna e fa un favore al Napoli

Neanche il Bologna riesce a fermare l’Inter, i padroni di casa perdono 0-1 per gol di Bissek al 37′. Avvio ad alta intensità per l’Inter, che ha provato a schiacciare il Bologna e ha provato anche a sbloccare subito il punteggio con il tiro di Darmian. Poi la squadra di Motta inizia a rispondere al pressing neroazzurro e a farsi sentire in campo. Al 34′ ci prova Ferguson, ma il suo tiro da fuori area non entra e tre minuti dopo è l’Inter a segnare con Bissek.

L’Inter resta salda al primo posto della classifica, con 18 punti di vantaggio sulla Juve (che deve ancora giocare). Il Bologna resta al quarto posto a 51 punti, ha 4 punti di vantaggio sulla Roma di De Rossi che è in un ottimo periodo di forma e potrebbe provare ad attaccare il quarto posto. Il Napoli è a 44, resta a sette punti dalla squadra di Thiago Motta.

