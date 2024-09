In Spagna saranno contenti: l’Italia femminile è con l’Olanda nel girone di qualificazione a Euro 2025

Gli spagnoli volevano evitare Italia e Inghilterra (e Svezia, che però è in terza fascia). Le altre due squadre del girone sono Norvegia e Finlandia.

L’Italia femminile ha conosciuto le sue sfidanti nel girone di qualificazione agli Europei 2025, che si svolgeranno in Svizzera. Le Azzurre affronteranno Olanda, Norvegia e Finlandia. Reduce da un’ottima Nations League, la squadra di Andrea Soncin ha evitato Inghilterra, Danimarca e Austria, anch’esse in seconda fascia.

Scansato anche il girone di ferro con Francia e Svezia, dove ci è finita invece l’Inghilterra.

Le qualificazioni si svolgeranno tra aprile e luglio 2024 in quest’ordine: giornate 1 e 2: 3–9 aprile; giornate 3 e 4: 29 maggio–4 giugno; giornate 5 e 6: 10-16 luglio. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno a Euro 2025, le altre due affronteranno gli spareggi, divisi in due turni.

In Spagna saranno contenti; Mundo Deportivo ieri aveva scritto: la nazionale spagnola, campione del mondo e della Nations League, dovrà evitare Inghilterra, Italia e Svezia, le rivali più pericolose.

Italia femminile, le parole di Soncin:

Il ct in seguito al sorteggio ha dichiarato:

«È un girone complicato, però va bene così. Siamo l’Italia e penso che anche le altre nazionali debbano preoccuparsi di noi. Sarà un percorso molto stimolante, affronteremo due squadre nordiche molto forti e una che si è comportata benissimo nelle ultime competizioni. Sono certo che giocheremo ogni sfida con orgoglio e passione».

Le statistiche contro le tre squadre del girone:

L’Olanda è reduce dalla Final Four di Nations League, chiusa al quarto posto dopo aver perso contro la Germania la “finalina”; l’Italia ha già affrontato 18 volte la Nazionale Oranje, con nove vittorie per le Azzurre (l’ultima arrivata nel 2021 per 1-0). Per la Norvegia, invece, le statistiche non aiutano: si è aggiudicata 13 delle 17 sfide, tre sconfitte e un pareggio; l’ultima volta contro l’Italia, vittoria delle Azzurre 2-1 all’inizio del 2022. Contro la Finlandia ci sono già stati 12 match, di cui 6 pareggi; 5 successi delle italiane, 1 sconfitta.

ilnapolista © riproduzione riservata