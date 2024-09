Il direttore di Sky Sport ad Allegri: “I giornalisti devono capire, a questo servono domande e risposte”

Federico Ferri su X: “I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. Andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”

Allegri ha sbraitato contro i giornalisti di Sky Sport dopo il pareggio con il Genoa, non tollerando le domande che gli sono state poste. Un atteggiamento incomprensibile e inappropriato, al quale il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha replicato con un post su X, spiegandogli qual è il mestiere del giornalista.

La replica del direttore di Sky Sport ad Allegri

“E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione“.

E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte.

Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 17, 2024

Le parole di Allegri nel post partita di Juventus-Genoa. Battibecco televisivo tra Allegri e gli ospiti in studio a Sky, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini. Troppo educati da studio, è ora che qualcuno risponda per le rime ad Allegri e agli altri attori del calcio.

I punti che mancano possono creare nervosismo:

«Non deve creare nessun nervosismo, solo responsabilità soprattutto perché il raggiungimento della Champions è lontano ancora 11 punti, abbiamo nove partite per farli. Dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la squadra ha fatto una buona prestazione».

Allegri sulla prestazione Chiesa e Kostic:

«A tutti chiedo di fare delle buone prestazioni. Federico ha fatto buone cose nel primo tempo, poi avevo bisogno di uno che giocasse tra le line più abile, come Yildiz. In quel momento loro avevano speso molto e cera bisogno di più tecnica in mezzo al campo».

Teotino gli chiede della possibilità di vedere più spesso il tridente in attacco:

«Tutto è possibile ma bisogna fare risultati. Il termometro della squadra ce l’ho io durante la settimana. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e in questo momento siamo in difficolta. In questi momenti si può anche creare confusione».

ilnapolista © riproduzione riservata