Fiorentina: malore per Joe Barone, trasportato d’urgenza in ospedale. Rinviata la partita contro l’Atalanta

Lo riporta il CorSport. Il direttore generale della Fiorentina è stato portato d’urgenza in ospedale. Partita contro l’Atalanta rinviata a data da destinarsi

Paura per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Ha accusato un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La Fiorentina ha chiesto di rinviare il match contro l’Atalanta, che dovrebbe iniziare alle 18.00.

Fiorentina, malore per Barone. Chiesto il rinvio della partita

Lo scrive il Corriere dello Sport:

Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. Il direttore generale della Viola è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Si valuta il rinvio del match, in programma al Gewiss Stadium con fischio d’inizio alle 18. In arrivo l’ufficialità del rinvio della partita: si attendono i comunicati da parte di entrambi i club.

E’ ufficiale: la partita è rinviata a data da destinarsi

Il comunicato:

“La Lega Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM.

Si invitano i tifosi a non presentarsi allo stadio”.

📢 Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta vs Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00. #SerieATIM💎 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2024

