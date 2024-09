Felipe Massa fa causa alla F1 per oltre 150 milioni: Hamilton mi ha scippato il Mondiale 2008

Sono anni che l’ex Ferrarista accusa la Formula 1 di non aver indagato sull’incidente “combinato” di Singapore che gli costò il titolo. Ora la causa a Londra

Felipe Massa insiste: il Mondiale di Formula 1 del 2008, il primo vinto da Lewis Hamilton lo doveva vincere lui. Era suo. Gliel’hanno scippato. E quindi dopo anni di tentativi, l’exi pilota della Ferrari ha deciso che andrà fino in fondo: ha fatto causa alla Formula 1 a al suo organo di governo, la Fia, presso l’alta corte di Londra.

Massa sono anni che ribadisce l’accusa: l’incidente “pilotato” di Nelson Piquet Jr a Marina Bay permise all’allora compagno di squadra in Renault, Fernando Alonso, di rimontare e vincere la gara, facendo perdere punti a lui, che poi avrebbe perso il titolo in Brasile.

Piquet rivelò la stagione successiva che aveva ricevuto istruzioni di schiantarsi deliberatamente. Tuttavia, Ecclestone, che ha comandato la F1 per quattro decenni prima di essere deposto nel 2017, ha dichiarato l’anno scorso che i dirigenti della Formula 1 erano a conoscenza dell’insabbiamento prima della conclusione del Mondiale del 2008.

Gli avvocati che agiscono per conto di Massa vogliono che la Fia riconosca di aver “violato i suoi regolamenti non investigando tempestivamente” sull’incidente di Piquet e chiedono anche un risarcimento per Massa, che per il Telegraph potrebbe arrivare a 150 milioni di sterline.

Lo studio legale brasiliano Vieira Rezende Advogados ha dichiarato che “il signor Massa vuole dimostrare che la Fia ha violato i suoi regolamenti non avendo indagato tempestivamente sull’incidente di Nelson Piquet Junior al Gran Premio di Singapore del 2008 e che se avesse agito correttamente, il signor Massa avrebbe vinse il campionato piloti quell’anno. Il signor Massa chiede anche il risarcimento dei danni per la significativa perdita finanziaria che ha subito a causa delle mancanze della Fia, di cui sono stati complici anche il signor Ecclestone e la Fom. Gli eventi recenti dimostrano che le questioni di trasparenza e integrità nella Formula 1 rimangono rilevanti ed è chiaro che è necessario un lavoro serio per ripristinarne la credibilità e il futuro a lungo termine”.

