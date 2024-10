Diritti tv, accordo Rai-Sky, 4 partite in chiaro di Europa League

L’accordo con Sky prevede la trasmissione di quattro partite di Europa League e di alcuni match degli Internazionali d’Italia

Non solo Sky e Dazn, anche la Rai ha acquistato i diritti per trasmettere alcune partite di Europa League. In particolare, adesso la Rai ha i diritti per trasmettere due partite dei quarti e due partite di semifinale con una squadra italiana in campo e la finale (solo se ci sarà un’italiana).

Anche gli Internazionali d’Italia nell’accordo Sky-Rai

Come riportato da Calcio e Finanza, c’è l’accordo anche per la trasmissione di unidici match del singolare del torneo maschile degli Internazionali d’Italia, insieme alla finale singolare femminile o finale di doppio maschile e femminile per il 2024 e il 2025.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo, che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. E’ un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico», queste le parole dell’amministratore delegato rai Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi.

«Uefa e Europa League e Internazionali Bnl d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France».

Il tema dei diritti tv è caldo in Francia, dove si cercano nuovi acquirenti

Anche in Francia esistono seri problemi riguardo la commercializzazione dei diritti tv del calcio francese. Per la precisione, sono ancora in corso le trattativa per assegnare i diritti di trasmissione della Ligue1, il massimo campionato. Tuttavia, come segnala le Perisien, il principale candidato si è ritirato dalla corsa. C’è quindi il concreto rischio che la storica Canal+ non trasmetta più la partite di Ligue1.

“Questo giovedì mattina Maxime Saada, presidente di Canal+, è stato intervistato all’Assemblea nazionale dalla commissione parlamentare d’inchiesta. Alla domanda posta dal deputato della maggioranza Karl Olive, membro del consiglio di amministrazione della Lfp (la Lega di calcio francese), sulle trattative in corso per i diritti televisivi della Ligue 1 e della Ligue 2 tra il 2024 e il 2029. Saada ha risposto senza gire di parole: «Crediamo di essere stati vittime di un danno molto significativo per il gruppo Canal+. Ciò spiega principalmente il deficit attuale di Canal+ in Francia. In queste condizioni, non abbiamo rinnovato la nostra partecipazione al bando di gara della Ligue 1 e ad oggi non parteciperemo alle trattative»“.

