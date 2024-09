De Laurentiis balla in tribuna, la tempesta è passata (Corbo)

Con De Laurentiis balla il suo cerchio magico, quei rari ma devoti amici che non l’hanno mollato neanche nei giorni peggiori di questi sette mesi

De Laurentiis balla in tribuna, la tempesta è passata. Lo scrive Antonio Corbo nel suo commento per l’edizione napoletana di Repubblicaa. Ecco che cosa scrive Corbo.

L’ira già scaricata dal nuovo Napoli di Francesco Calzona sul Sassuolo mercoledì prova adesso a smaltirla anche De Laurentiis che batte i tempi di un fanciullesco ballo sulle poltrone della tribuna, lo segue sintonizzato tutto il suo cerchio magico, quei rari ma devoti amici che non l’hanno mollato neanche nei giorni peggiori di questi sette mesi che più cupi non potevano essere.

Per la legge dei grandi numeri, dopo tonnellate di errori ed enigmatiche crisi, crollo di morale e gioco, il Napoli forse indovina la via d’uscita dal suo ottuso labirinto. Ci son voluti l’aiuto di due federazioni, quella italiana e slovacca, quello di una indimenticata bandiera in missione di ambasciatore, il sempre carissimo amico Hamsik, per restituire il Napoli a Napoli. E far ballare il presidente, balli De Laurentiis, balli. La tempesta è passata.

De Laurentiis rompe con Dazn Sia prima che dopo la sfida di questa sera tra il Napoli e la Juventus i tesserti del club azzurro non hanno parlato ai microfoni di Dazn, mentre hanno parlato a Sky. Durante la conferenza stampa dell’allenatore Francesco Calzona è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha spiegarlo intervenendo in sala stampa. “Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky”. Al momento resta ancora oscuro il motivo che abbia portato il presidente azzurro a prendere questa decisione, considerando che i tesserati hanno parlato ugualmente a Sky Sport nel post partita della sfida di questa sera

ilnapolista © riproduzione riservata