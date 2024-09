Conte si considera superiore ai club che lo pagano, e se perde scarica la squadra (The Athletic)

Il giornale torna sulla sua “fuga” dal Tottenham: “era pagato 15 milioni di sterline l’anno e dopo un anno e mezzo lasciò con una dichiarazione di fallimento”

Conte ha traumatizzato il Tottenham. Mai più faranno l’errore di assumere “un tecnico che reputa la società che lo paga inferiore a lui”. Che è poi il punto del pezzo che gli dedica Jack Pitt-Brooke su The Athletic. L’articolo sarebbe sugli Spurs, invece parla molto di Antonio Conte. E della sua sopravvalutazione.

“Quando Antonio Conte lasciò Juventus, Chelsea e Inter, lo fece con l’argenteria scintillante nei loro armadietti. Qualunque piccolo attrito avesse prodotto in quei club, sapeva che sarebbe sempre stato giudicato in base a ciò che avrebbe vinto. Se le medaglie sono la moneta del calcio d’élite, Conte era un uomo ricco, e i suoi vari datori di lavoro lo erano ancora di più per averlo ingaggiato”. Ma al Tottenham ricordano i suoi 16 mesi ridotti alla conferenza stampa in cui praticamente spalmava critiche su chiunque, tirandosi fuori, lui, dalle responsabilità.

In fondo Conte cosa aveva fatto? “Finire quarto nella Premier League 2021-22 è stato un risultato, ma lo avevano già fatto sotto altri allenatori, e potrebbero farlo anche quest’anno nella loro prima stagione completa da quando se n’è andato. Battere Manchester City e Arsenal lungo la strada? Bene, ma quelle erano solo partite una tantum”.

Il pezzo parla anche della sua abilità nel negoziare le buonuscite. Ne scrivemmo anche noi, quando andò via dall’Inter. L’errore fu, scrive The Athletic, “nominare l’allenatore più decorato che potevano trovare, qualcuno che aveva vinto tutto altrove, e sperare che la sua mentalità vincente, qualunque cosa significhi, si sarebbe trasferita alla squadra per osmosi. Strategia fallita nel caso di José Mourinho, eppure gli Spurs ci hanno riprovato con Conte quasi subito dopo”.

“Ancora più tossica nel caso di Conte era la sensazione che questo particolare allenatore sentisse la società inferiore a lui, che gli stesse facendo un favore abbassandosi al loro livello. Era chiaro da tempo che questa politica di reclutare un uomo famoso e crogiolarsi nel suo splendore era fallita, essendo costata al club decine di milioni di stipendi e anni di sviluppo sprecato”.

Poi, Conte aveva ragione. Ma “ciò che è stato sorprendente è stato sentire quella diagnosi dura ma giusta proveniente da un uomo che veniva pagato 15 milioni di sterline (19,1 milioni di dollari) all’anno per risolvere proprio questi problemi“.

“Generalmente nel calcio ci si aspetta che l’allenatore/allenatore coinvolto adotti una faccia coraggiosa nella sconfitta, svii la colpa e mantenga le parole più dure per i momenti più privati. Semplicemente perché vuole che il suo lavoro abbia un bell’aspetto. Quando le persone nella loro professione accettano un nuovo lavoro, hanno una finestra durante la quale possono dire quale disastro hanno ereditato, quanto sarà difficile risolverlo e così via. Ma quando sei in carica da quasi un anno e mezzo, nessuno si aspetta che tu dica che stai presiedendo impotente al caos. È un’ammissione di sconfitta, un’ammissione di fallimento”.

“Quando gli è stato fatto notare (giustamente) che la sua situazione contrattuale non aiutava il club, Conte è esploso, dicendo che era l’ennesimo alibi o scusa per i giocatori. In quel momento, quando la sua voce si spezza, Conte non riesce a nascondere né la rabbia né l’egoismo”.

Chiaramente, era la sua narrazione: cercava di collocarsi come l’ultimo di una lunga serie di allenatori che non sono riusciti a vincere in un club maledetto. “Eppure, anche un rapido sguardo alla storia recente mostra che l’idea che il Tottenham sia ingestibile semplicemente non regge”.

